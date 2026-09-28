Дрон атакував енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Уночі FPV-дрон влучив в один з енергооб’єктів ДТЕК у прифронтовому районі Дніпропетровської області. Внаслідок удару загорілося обладнання, пожежу загасили.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Компанія не уточнила, який саме об’єкт був атакований та наскільки серйозно пошкоджене обладнання.

Раніше кілька ударів дронів також пошкодили адміністративну будівлю та службовий автомобіль на одній із дільниць ДТЕК у регіоні.

Інформації про постраждалих у повідомленні немає.

Нагадаємо, на початку вересня Росія атакувала енергооб’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Тоді компанія повідомляла про суттєві пошкодження обладнання.