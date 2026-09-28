Садовий просить Порошенка врятувати аеропорт у Львові: що сталося

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до лідера фракції "Європейська Солідарність" Петра Порошенко у зв’язку з тим, що 29 вересня Львівська районна рада може розглянути питання, яке відкриє шлях до масштабної житлової забудови в селі Сокільники впритул до Львівського аеропорту.

Як повідомляє Dilo, про це Садовий написав у Фейсбук.

Він нагадав, що фракція "Європейська Солідарність" має значне представництво у районній раді, тому сьогодні багато залежить від позиції саме цієї політичної сили колишнього президента.

"Аеропорт – це стратегічна інфраструктура держави. Після завершення війни Україні буде потрібен сильний міжнародний аеропорт, вантажний хаб і можливість розвивати авіаційну інфраструктуру Львівщини. Якщо сьогодні віддати ці землі під багатоповерхівки, завтра повернути їх уже не вдасться", - наголосив Садовий.

Він звернувся до Порошенка з проханням особисто втрутитися в ситуацію і не допустити рішення, яке може загрожувати інтересам держави та забрати у Львова та всього заходу України можливість розвивати аеропорт.

"Тут йдеться не про політику. Йдеться про те, яку країну ми залишимо після себе", - підкреслив мер Львова.

Львівський аеропорт під загрозою через розбудову села

Власники земельних ділянок планують звести поблизу львівського аеропорту житловий масив на території Сокільників. Місто виступає проти і пропонує альтернативу: створити на цій території економічну зону з потенціалом до 10 тисяч робочих місць.

Йдеться про формати, які зазвичай з’являються поблизу аеропортів:

логістичні центри,

склади,

офіси,

великі торгові об’єкти.

Міськрада Львова виступила проти затвердження нового генплану Сокільників, заявивши, що його ухвалили з порушеннями, а будівництво житлових кварталів на території загальною площею понад 50 га біля Львова призведуть до транспортного колапсу й створять потенційні загрози для функціонування аеропорту.

Через це міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генпрокурора з проханням розслідувати законність дій Сокільницької сільради.

Адміністрація міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького була занепокоєна оновленим генеральним планом села Сокільники у передмісті Львова впритул до злітної смуги і заявила про загрозу функціонування підприємства через забудову.

Зокрема, затверджений генеральний план пропонує розміщення кварталів багатоквартирної житлової забудови площею більше 50 га із майбутнім населенням близько 14 тис. мешканців безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту.

Адміністрація летовища заявляла, що план розвитку території біля аеродрому, який запропонувала сільська рада Сокільників, має потенційну загрозу для стабільної роботи і може призвести до закриття аеропорту у Львові.

Торік Львівська міська рада вже оскаржила рішення Сокільницької сільради про затвердження цього генплану. Верховний Суд підтвердив право Львівської міської ради захищати свої інтереси в суді та повернув справу на розгляд по суті.

У травні міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького попросив суд поки не розглядати його позов проти Сокільницької сільської ради щодо будівництва багатоповерхівок біля летовища.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.