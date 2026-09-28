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Новини
Дата публікації

Туристичний збір приніс громадам майже 270 млн грн: де зібрали найбільше

туристка
Надходження від туристичного збору зросли / Freepik

За 8 місяців цього року до місцевих бюджетів України було сплачено 269,9 млн грн туристичного збору. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 219,5 млн гривень.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна податкова служба України.

Де зібрали найбільше

Найбільші надходження туристичного збору зафіксували у регіонах із найбільшими туристичними центрами. До місцевих бюджетів надійшло:

  • Київ — 53,8 млн грн; 
  • Львівська область — 52,5 млн грн; 
  • Івано-Франківська область — 38,2 млн грн; 
  • Закарпатська область — 27,5 млн грн.

Туристичний збір є одним із джерел доходів місцевих бюджетів. Зміна його надходжень показує, як змінюється активність туристичної сфери в громадах.

Вплив адміністрування та нові інструменти

Зростання надходжень є також результатом спільних дій із вдосконалення адміністрування податку. Зокрема, пілотний проєкт у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей допоміг збільшити задекларовані суми збору на 60%.

Для аналізу показників Державна податкова служба запустила аналітичний дашборд "Аналітика туристичного збору". Цей інструмент дозволяє отримувати інформацію за областями, громадами, типами платників та видами економічної діяльності для планування місцевих доходів.

Нагадаємо, майже третина громад в Україні досі не запровадила туристичний збір, хоча за перше півріччя 2026 року він приніс місцевим бюджетам 174,9 млн грн. ДПС планує розширити адміністрування збору, оскільки, за оцінками фахівців, 20–30% туристичного ринку працює в тіні.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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