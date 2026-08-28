Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,54

--0,03

EUR

51,86

--0,15

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,13

51,95

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Туристичний збір у чотирьох громадах зріс на 60%: скільки додатково отримали місцеві бюджети

турист
Туристичний збір у 4 громадах зріс на 60% / Freepik

У квітні Державна податкова служба запустила пілотний проєкт із адміністрування туристичного збору разом із чотирма громадами Чернівецької та Хмельницької областей. За його результатами задекларовані суми туристичного збору зросли на 60%.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДПС України.

За словами в. о. голови ДПС України Лесі Карнаух, проєкт на практиці показав ефективність обміну даними і аналітикою, а також спільної роботи ДПС з громадами щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Результати за громадами

У Китайгородській громаді у ІІ кварталі вперше задекларували туристичний збір — 45,4 тис. грн, а у Кам’янець-Подільській громаді показник зріс на 84%, або на 203 тис. грн. Надходження до Староушицької громади збільшилися в 11 разів проти минулого року — до 40 тис. грн. У Хотинській громаді туристичний збір зріс на 15%, або на 4,9 тис. грн.

"Саме заради такого результату ми й започаткували цей проєкт. Тішить, що приклад цих громад вирішили наслідувати і інші. Вперше туристичний збір задекларували у 19 громадах різних областей", — зазначила очільниця податкової.

Ситуація в Україні

За даними ДПС, задекларовані суми туристичного збору в Україні зросли на 25,2%, або на 17,7 млн грн, у І кварталі та на 24,9%, або на 19,7 млн грн, у ІІ кварталі.

За оцінками фахівців, 20–30% туристичного ринку працює в "тіні". У податковій зазначають, що це зменшує надходження до місцевих бюджетів.

"ДПС завжди готова допомогти громадам: надати аналітику, разом бачимо потенційні точки зростання, працювати над тим, щоб усі учасники туристичного ринку діяли за однаковими правилами", — сказала Леся Карнаух.

Нагадаємо, майже третина громад в Україні досі не запровадила туристичний збір, хоча за перше півріччя 2026 року він приніс місцевим бюджетам 174,9 млн грн. ДПС планує розширити адміністрування збору, оскільки, за оцінками фахівців, 20–30% туристичного ринку працює в тіні.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності