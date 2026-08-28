Туристичний збір у чотирьох громадах зріс на 60%: скільки додатково отримали місцеві бюджети

У квітні Державна податкова служба запустила пілотний проєкт із адміністрування туристичного збору разом із чотирма громадами Чернівецької та Хмельницької областей. За його результатами задекларовані суми туристичного збору зросли на 60%.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДПС України.

За словами в. о. голови ДПС України Лесі Карнаух, проєкт на практиці показав ефективність обміну даними і аналітикою, а також спільної роботи ДПС з громадами щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Результати за громадами

У Китайгородській громаді у ІІ кварталі вперше задекларували туристичний збір — 45,4 тис. грн, а у Кам’янець-Подільській громаді показник зріс на 84%, або на 203 тис. грн. Надходження до Староушицької громади збільшилися в 11 разів проти минулого року — до 40 тис. грн. У Хотинській громаді туристичний збір зріс на 15%, або на 4,9 тис. грн.

"Саме заради такого результату ми й започаткували цей проєкт. Тішить, що приклад цих громад вирішили наслідувати і інші. Вперше туристичний збір задекларували у 19 громадах різних областей", — зазначила очільниця податкової.

Ситуація в Україні

За даними ДПС, задекларовані суми туристичного збору в Україні зросли на 25,2%, або на 17,7 млн грн, у І кварталі та на 24,9%, або на 19,7 млн грн, у ІІ кварталі.

За оцінками фахівців, 20–30% туристичного ринку працює в "тіні". У податковій зазначають, що це зменшує надходження до місцевих бюджетів.

"ДПС завжди готова допомогти громадам: надати аналітику, разом бачимо потенційні точки зростання, працювати над тим, щоб усі учасники туристичного ринку діяли за однаковими правилами", — сказала Леся Карнаух.

Нагадаємо, майже третина громад в Україні досі не запровадила туристичний збір, хоча за перше півріччя 2026 року він приніс місцевим бюджетам 174,9 млн грн. ДПС планує розширити адміністрування збору, оскільки, за оцінками фахівців, 20–30% туристичного ринку працює в тіні.