Туристический сбор в четырех общинах вырос на 60%: сколько дополнительно получили местные бюджеты

В апреле Государственная налоговая служба запустила пилотный проект по администрированию туристического сбора вместе с четырьмя общинами Черновицкой и Хмельницкой областей. По его результатам задекларированные суммы туристического сбора выросли на 60%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГНС Украины.

По словам и. о. главы ГНС Украины Леси Карнаух, проект на практике показал эффективность обмена данными и аналитикой, а также совместной работы ГНС с общинами по увеличению поступлений в местные бюджеты.

Результаты за общинами

В Китайгородской общине во ІІ квартале впервые задекларировали туристический сбор - 45,4 тыс. грн, а в Каменец-Подольской общине показатель вырос на 84%, или на 203 тыс. грн. Поступления в Староушицкую общину увеличились в 11 раз против прошлого года - до 40 тыс. грн. В Хотинской общине туристический сбор вырос на 15% или на 4,9 тыс. грн.

"Именно ради такого результата мы и положили начало этому проекту. Радует, что примеру этих общин решили последовать и другие. Впервые туристический сбор задекларировали в 19 общинах разных областей", — отметила глава налоговой.

Ситуация в Украине

По данным ГНС, задекларированные суммы туристического сбора в Украине выросли на 25,2%, или на 17,7 млн грн, в I квартале и на 24,9%, или на 19,7 млн грн, во II квартале.

По оценкам специалистов, 20-30% туристического рынка работает в "тени". В налоговой отмечают, что это уменьшает поступление в местные бюджеты.

"ГНС всегда готова помочь общинам: предоставить аналитику, вместе видим потенциальные точки роста, работать над тем, чтобы все участники туристического рынка действовали по одинаковым правилам", - сказала Леся Карнаух.

Напомним, почти треть общин в Украине до сих пор не ввела туристический сбор, хотя за первое полугодие 2026 он принес местным бюджетам 174,9 млн грн. ГНС планирует расширить администрирование сбора, поскольку, по оценкам специалистов, 20–30% туристического рынка работает в тени.