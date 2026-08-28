Государство должно тепловикам 75 млрд грн за тарифы: отопительный сезон под угрозой

Общая сумма невозмещенной государством разницы в тарифах перед предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) превысила 75 миллиардов гривен, что создает существенные трудности при подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

Критическое финансовое состояние отрасли, обусловленное действием убыточных тарифов, отсутствием государственных компенсаций и арестом банковских счетов, руководители предприятий назвали главными вызовами для стабильного прохождения зимы. Об этом говорилось во время онлайн-круглого стола "50 дней к отопительному сезону: готовность, проблемы, решения", организованного Ассоциацией операторов критической инфраструктуры и Ассоциацией городов Украины.

Ситуация на региональных предприятиях

Представители теплоснабжающих организаций привели конкретные примеры финансовой нагрузки:

Краматорская ТЭЦ (ООО "Краматорсктеплоэнерго"): долг государства за разницу в тарифах перед предприятием достиг 1 млрд грн. В то же время работа усложнена арестом счетов, транспорта и низким уровнем оплат от потребителей, который составляет всего 15,6% объема потребления в 1 млрд грн;

ОКП "Николаевоблтеплоэнерго": действующий тариф для населения не изменялся более шести лет и покрывает лишь 50% себестоимости услуги. Кроме того, при попытке реструктуризировать остаток долга за газ перед "Нафтогазом" в размере 170 млн. грн. на 38 месяцев предприятию насчитали 180 млн. грн. штрафных санкций.

Требования ассоциаций к власти

Ассоциация городов Украины вместе с профильными объединениями готовят обращение в Кабинет Министров и Верховную Раду. Среди ключевых требований:

разблокировать банковские счета предприятий ТКЭ;

предусмотреть необходимые средства для компенсации разницы в тарифах в государственном бюджете;

упростить процедуры публичных закупок к началу отопительного периода.

Напомним, "Нафтогаз" и днепровское "Теплоэнерго" договорились о реструктуризации около 1 млрд грн долга. Стороны согласовали условия урегулирования задолженности за потребленный газ для стабильного теплоснабжения города зимой.