"Нефтегаз" и днепровское "Теплоэнерго" договорились о реструктуризации около 1 млрд грн долга

Группа "Нефтегаз" и коммунальное предприятие Днепровского городского совета "Теплоэнерго" согласовали условия реструктуризации задолженности за потребленный природный газ на сумму около 1 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

В переговорный процесс также присоединились городские власти Днепра, Днепропетровская ОВА и Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Значение соглашения для города и энергосистемы

Заключенная договоренность призвана гарантировать бесперебойное прохождение отопительного сезона и стабильное предоставление коммунальных услуг в прифронтовом городе:

Для энергокомпании: возврат средств предоставляет дополнительный финансовый ресурс для накопления запасов импортного газа на зиму и восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами;

Для коммунального предприятия реструктуризация долга позволяет избежать финансового давления и сосредоточить ресурсы на технической подготовке тепловых сетей к зимним холодам.

По словам исполняющего обязанности председателя правления Группы "Нафтогаз" Сергея Федоренко, компания заинтересована в системном урегулировании накопленных долгов и открыта к переговорам со всеми предприятиями теплоснабжения, а найденный подход может стать практическим решением для других компаний и регионов.

Напомним, "Нафтогаз" ищет грантовое финансирование для закупки дополнительного газа. Компания передала МИД перечень критических международных проектов для подготовки к отопительному сезону, включающих поставки резервного оборудования и восстановление поврежденных объектов.