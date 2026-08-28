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"Нефтегаз" и днепровское "Теплоэнерго" договорились о реструктуризации около 1 млрд грн долга
Группа "Нефтегаз" и коммунальное предприятие Днепровского городского совета "Теплоэнерго" согласовали условия реструктуризации задолженности за потребленный природный газ на сумму около 1 млрд грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".
В переговорный процесс также присоединились городские власти Днепра, Днепропетровская ОВА и Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта.
Значение соглашения для города и энергосистемы
Заключенная договоренность призвана гарантировать бесперебойное прохождение отопительного сезона и стабильное предоставление коммунальных услуг в прифронтовом городе:
- Для энергокомпании: возврат средств предоставляет дополнительный финансовый ресурс для накопления запасов импортного газа на зиму и восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами;
- Для коммунального предприятия реструктуризация долга позволяет избежать финансового давления и сосредоточить ресурсы на технической подготовке тепловых сетей к зимним холодам.
По словам исполняющего обязанности председателя правления Группы "Нафтогаз" Сергея Федоренко, компания заинтересована в системном урегулировании накопленных долгов и открыта к переговорам со всеми предприятиями теплоснабжения, а найденный подход может стать практическим решением для других компаний и регионов.
Напомним, "Нафтогаз" ищет грантовое финансирование для закупки дополнительного газа. Компания передала МИД перечень критических международных проектов для подготовки к отопительному сезону, включающих поставки резервного оборудования и восстановление поврежденных объектов.