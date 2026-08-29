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В Украине ожидается сокращение посевных площадей под озимые: в правительстве назвали причины

Пшеница
Правительство ожидает сокращение посевной кампании осенью

Осенью в Украине ожидается сокращение посевных площадей под озимые культуры, в частности, под пшеницу. Главными факторами, влияющими на планы аграриев по посевной кампании, является ограничение экспорта и высокая стоимость логистики.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий

"Очевидно, что сокращение посевных площадей осенью будет. В частности, под озимой пшеницей. В то же время по озимому рапсу существенных изменений не ожидаем - его посевная кампания уже началась. По поводу озимого ячменя также прогнозируем незначительные изменения", - сообщил министр.

Глава ведомства также заверил, что уменьшение площадей под пшеницей не угрожает внутренней продовольственной безопасности Украины, ведь при внутреннем потреблении на уровне около 6 млн. тонн ее ежегодное производство в последние годы достигает 23-25 млн. тонн.

Несмотря на логистические вызовы, кредитование агросектора продолжает расти. За последнюю неделю агропроизводители получили около 2 млрд гривен льготных ссуд.

Общий кредитный портфель отрасли достиг 105 млрд гривен, что на 25 млрд гривен больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (80 млрд грн).

Напомним, Украина исчерпала квоту на беспошлинные поставки пшеницы в ЕС. Дальнейший экспорт предполагает уплату пошлины, из-за чего украинское зерно теряет конкурентоспособность на европейском рынке.

Автор:
Татьяна Бессараб

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