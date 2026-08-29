США получили контроль над частью нефтяных запасов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения по получению контроля над частью подтвержденных запасов нефти Венесуэлы. Инициатива предусматривает устранение контрольного пакета над более чем 65 миллиардами баррелей сырья в партнерстве с частным бизнесом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Переговоры продолжались несколько недель при участии государственного секретаря Марко Рубио, военного министра Пита Хегсета и временной президентки Венесуэлы Делси Родригес.

По словам американского лидера, реализация соглашения не потребует расходов со стороны налогоплательщиков США, а главной целью является возрождение энергетической отрасли Венесуэлы и снижение цен на топливо на американском рынке.

Условия соглашения

В настоящее время Венесуэла владеет крупнейшими подтвержденными запасами нефти в мире, однако спустя годы неэффективного управления, санкций и недостаточного инвестирования добывает всего около 1,25 миллиона баррелей в день.

Новое соглашение предусматривает предоставление американским и международным компаниям долгосрочных прав на разведку и добычу сырья.

В частности, рассматривается модель аренды с возможной продажей месторождений с аукциона, хотя эта схема может столкнуться с юридическими преградами из-за государственной монополии на нефтяную промышленность в Венесуэле. По имеющимся данным, речь идет о 17 стратегических месторождениях, расположенных в регионах пояса Ориноко и озере Маракайбо.

Экономический эффект

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что договоренность будет гарантировать стабильную поставку сырья на американские нефтеперерабатывающие заводы и поможет снизить стоимость бензина.

В то же время для венесуэльской стороны соглашение будет означать привлечение почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций и создания тысяч рабочих мест. Временная президент Делси Родригес отметила, что разработка месторождений позволит существенно нарастить добычу и принесет стране около 209 миллиардов долларов налоговых поступлений, что станет импульсом для восстановления национальной экономики.

Напомним, Венесуэла обсуждает с американскими чиновниками возможность выхода из ОПЕК. Такой шаг может нанести очередной удар по нефтяному картелю, который страна помогла создать более шести десятилетий назад.

Ранее США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.