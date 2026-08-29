Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,54

--0,03

EUR

51,86

--0,15

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,10

51,90

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США получили контроль над частью нефтяных запасов Венесуэлы

США и Венесуэла заключили масштабное нефтяное соглашение
США и Венесуэла заключили масштабное нефтяное соглашение / Depositphotos

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения по получению контроля над частью подтвержденных запасов нефти Венесуэлы. Инициатива предусматривает устранение контрольного пакета над более чем 65 миллиардами баррелей сырья в партнерстве с частным бизнесом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Переговоры продолжались несколько недель при участии государственного секретаря Марко Рубио, военного министра Пита Хегсета и временной президентки Венесуэлы Делси Родригес.

По словам американского лидера, реализация соглашения не потребует расходов со стороны налогоплательщиков США, а главной целью является возрождение энергетической отрасли Венесуэлы и снижение цен на топливо на американском рынке.

Условия соглашения

В настоящее время Венесуэла владеет крупнейшими подтвержденными запасами нефти в мире, однако спустя годы неэффективного управления, санкций и недостаточного инвестирования добывает всего около 1,25 миллиона баррелей в день.

Новое соглашение предусматривает предоставление американским и международным компаниям долгосрочных прав на разведку и добычу сырья.

В частности, рассматривается модель аренды с возможной продажей месторождений с аукциона, хотя эта схема может столкнуться с юридическими преградами из-за государственной монополии на нефтяную промышленность в Венесуэле. По имеющимся данным, речь идет о 17 стратегических месторождениях, расположенных в регионах пояса Ориноко и озере Маракайбо.

Экономический эффект

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что договоренность будет гарантировать стабильную поставку сырья на американские нефтеперерабатывающие заводы и поможет снизить стоимость бензина.

В то же время для венесуэльской стороны соглашение будет означать привлечение почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций и создания тысяч рабочих мест. Временная президент Делси Родригес отметила, что разработка месторождений позволит существенно нарастить добычу и принесет стране около 209 миллиардов долларов налоговых поступлений, что станет импульсом для восстановления национальной экономики.

Напомним, Венесуэла обсуждает с американскими чиновниками возможность выхода из ОПЕК. Такой шаг может нанести очередной удар по нефтяному картелю, который страна помогла создать более шести десятилетий назад.

Ранее США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности