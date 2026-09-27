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Новости
Дата публикации

Украинское зерно в Польше: Минагрополитики проверяет возможные ограничения на временное хранение

зерно
Украина проверяет возможные проблемы с хранением зерна / Depositphotos

Минагрополитики проверяет информацию о возможных ограничениях со стороны польской таможни относительно использования таможенных складов и силосов для временного хранения украинского зерна, которое транзитом следует через Польшу в третьи страны.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минагрополитики.

Транзит зерна через Польшу

В ведомстве выясняют, имеет ли такое ограничение системный характер и на каких именно объектах оно может применяться.

Согласно польскому распоряжению от 15 сентября 2023 года, ввоз отдельных видов украинской аграрной продукции в Польшу запрещен, в то же время ее транзит по территории страны разрешен. В то же время, вопрос временного хранения такого груза на таможенных складах требует отдельного урегулирования.

В этой связи Польско-украинская торговая палата обратилась к министру финансов и экономики Польши с предложением внести изменения в действующее распоряжение. Речь идет о разрешении на временное хранение украинского зерна на таможенных складах при условии, что продукция постоянно находится под таможенным контролем, не допускается к свободному обращению на польском рынке и после завершения хранения продолжает движение по процедуре внешнего или совместного транзита.

При таком подходе транзит украинской продукции через Польшу был бы четко отделен от ее импорта на польский рынок. В то же время, это позволило бы сохранить необходимую для железнодорожной логистики возможность временного накопления грузов.

Вопрос имеет практическое значение для украинского экспорта. Зерно поступает в Польшу в вагонах широкого пути, после чего его перегружают в вагоны европейского пути для дальнейшей транспортировки в страну назначения. Таможенные склады и силосы в этой системе выполняют роль логистического буфера, позволяющего синхронизировать прибытие вагонов, перегрузку зерна и его последующую отправку.

В Минагрополитики отметили, что сейчас прорабатывают этот вопрос с украинскими участниками рынка и польской стороной.

Ранее сообщалось, что украинская зерновая ассоциация просит Министерство аграрной политики и продовольствия проверить информацию о введении польской таможней ограничений на использование таможенных складов и силосов для временного хранения украинского зерна, следующего по транзиту по территории Польши.

Напомним, если в течение ближайших шести месяцев Украина не найдет решения для возобновления полноценного агроэкспорта, фермеры могут сократить посевные площади, а производство зерновых в 2027 году уменьшиться на 12 млн тонн.

Автор:
Ольга Опенько

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