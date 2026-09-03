Украина сократила экспорт зерновых: сколько продали пшеницы, кукурузы и ржи

По состоянию на 1 сентября 2026 Украина экспортировала 3,73 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в 2026/27 маркетинговом году. Этот показатель на 288 тыс. тонн или на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные Минагрополитики.

Показатели по отдельным культурам

Снижение общих объемов произошло из-за сокращения поставок нескольких видов зерна:

экспорт пшеницы составил 1,68 млн тонн, что на 876 тыс. тонн (на 34%) меньше, чем в прошлом;

отгрузки ячменя снизились на 194 тыс. тонн (на 34,5%) и составили 368 тыс. тонн;

поставки ржи составили 0,2 тыс. тонн.

В то же время экспорт кукурузы показал рост. На внешние рынки отгружено 1,62 млн. тонн кукурузы, что на 768 тыс. тонн, или на 83%, превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона.

Кроме того, с начала 2026/27 маркетингового года Украина экспортировала 13,5 тыс. тонн муки, что равняется 18 тыс. тонн в пересчете на зерно. Поставки муки выросли на 4,3 тыс. тонн, или на 43% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в августе 2026 года общий объем экспорта агропродукции из Украины составил около 2,15 млн т, что на 41,5% меньше показателей июля (3,67 млн т). Это самый низкий месячный результат с начала года.