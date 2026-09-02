Украина сократила агроэкспорт в августе до минимума: почему упали поставки зерна

В августе 2026 года общий объем экспорта агропродукции из Украины составил около 2,15 млн т, что на 41,5% меньше показателей июля (3,67 млн т). Это самый низкий месячный результат с начала года.

Об этом пишет Dilo.ua со ссылкой на данные "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

Всего за январь-август за границу отгрузили 36,9 млн т агропродукции. Львиную долю августовского экспорта — 1,78 млн т (83%) — составили зерновые, масличные культуры, масла и жмыхи.

Падение зернового сегмента

Главным фактором общего спада стало сокращение поставок зерновых в 2,7 раза – с 2,67 млн т в июле до 988 тыс. т в августе.

В то же время произошла переориентация на масличные культуры: их экспорт вырос почти в 3,7 раза – до 329,5 тыс. т.

Экспорт зерновых и масличных:

кукурузы экспортировали 305,7 тыс. т, что в 4,2 раза меньше, чем в предыдущем месяце;

ячменя - 68,7 тыс. т, что в 4,3 раза меньше;

пшеницы - 612,7 тыс. т, что на 73% меньше;

рапса - 292,6 тыс. т, что в 15,1 раза больше.

Экспорт масел и жмыхов

Экспорт растительных масел в августе сократился на 14% - до 279,3 тыс. т. Продажи подсолнечного масла упали на 43,1% (до 147,1 тыс. т), тогда как экспорт рапсового масла вырос более чем в 4 раза (до 95,4 тыс. т).

Поставки соевого масла снизились на 16% (до 36,6 тыс. т). Экспорт жмыха остался стабильным — 187,2 тыс. т (сокращение на 4%).

Руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка подчеркнул, что для Украины сейчас критически важно ускорить вывоз зерновых.

По его словам, на рынке остаются переходные запасы, а скоро начнется активный сбор кукурузы и подсолнечника, что дополнительно усилит нагрузку на логистические маршруты и склады. В сентябре аналитики ожидают роста агроэкспорта до 2,0-2,1 млн т.

Напомним, Украина существенно нарастила железнодорожный экспорт масла. В августе "Укрзализныця" перевезла за границу 89,3 тыс. тонн продукции, что на 52% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.