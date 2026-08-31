"Укрзализныця" нарастила экспорт масла: за август перевезено 89,3 тыс. тонн

Украина существенно нарастила железнодорожный экспорт растительного масла. За 25 суток августа "Укрзализныця" перевезла за границу 89,3 тыс. тонн продукции, что на 52% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует RAIL.insider.

Экспорт масла по железной дороге

В августе Украина существенно нарастила экспорт масла по железной дороге. За 25 суток за границу перевезли 89,3 тыс. тонн продукции, что на 12,8% больше, чем в июле, и на 52% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев во время онлайн-совещания с участниками аграрного рынка.

Наибольшие объемы масла – 72,7 тыс. тонн – были перевезены через западные пограничные переходы. Еще 16,6 тыс. тонн экспортировали в направлении портов.

В то же время перевозка дробей и жмыхов за 25 суток августа составила 133,3 тыс. тонн. Это на 1,3% больше, чем в июле, однако на 8,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Из-за западных пограничных переходов было перевезено 97,9 тыс. тонн этой продукции, еще 35,4 тыс. тонн - в направлении портов.

Напомним, грузопоток из-за железнодорожных переходов с Польшей упал до 9,7 млн тонн. За первые семь месяцев 2026 г. объемы передачи грузов сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.