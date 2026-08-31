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"Укрзалізниця" наростила експорт олії: за серпень перевезено 89,3 тис. тонн

експорт
Експорт олії та шротів залізницею / Укрзалізниця

Україна суттєво наростила залізничний експорт олії. За 25 діб серпня “Укрзалізниця” перевезла за кордон 89,3 тис. тонн продукції, що на 52% більше, ніж за аналогічний період торік.

Як пише Delo.ua, про це інформує RAIL.insider.

Експорт олії залізницею

У серпні Україна суттєво наростила експорт олії залізницею. За 25 діб місяця за кордон перевезли 89,3 тис. тонн продукції, що на 12,8% більше, ніж у липні, та на 52% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов під час онлайн-наради з учасниками аграрного ринку.

Найбільші обсяги олії - 72,7 тис. тонн - було перевезено через західні прикордонні переходи. Ще 16,6 тис. тонн експортували у напрямку портів.

Водночас перевезення шротів і макухи за 25 діб серпня становило 133,3 тис. тонн. Це на 1,3% більше, ніж у липні, однак на 8,6% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Через західні прикордонні переходи було перевезено 97,9 тис. тонн цієї продукції, ще 35,4 тис. тонн - у напрямку портів.

Нагадаємо, вантажопотік через залізничні переходи з Польщею впав до 9,7 млн тонн. За перші сім місяців 2026 року обсяги передачі вантажів скоротилися на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Ольга Опенько

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