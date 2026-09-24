Справа про нафтопродукти: колишній нардеп сплатить 1,1 млрд грн на користь бюджету та ЗСУ

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім виконувачем обов'язків глави Адміністрації Президента у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами. Він має сплатити на користь бюджету та Сил Оборони понад 1,1 млрд грн.

Як пише Dilo, про затвердження угоди повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП не назвали прізвища фігуранта справи, однак, за даними "Інтерфакс-Україна", мова йде про колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Що відомо про справу

Справа стосується подій березня — червня 2014 року, коли засуджений використав службове становище для заволодіння арештованими нафтопродуктами. Тоді збитки держави склали понад 817 мільйонів гривень, а фігуранту також інкримінували участь у злочинній організації.

Відповідно до угод, обвинувачений повністю визнав провину за ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 1 ст. 255 КК України, а також погодився співпрацювати зі слідством.

Умови угоди та виплати

Згідно з вироком суду, колишній посадовець зобов'язався виконати такі умови:

відшкодувати державі 600 мільйонів гривень збитків шляхом поетапних перерахувань до держбюджету протягом 2,5 років;

перерахувати фонду "Повернись живим" 400 мільйонів гривень або забезпечити постачання озброєння на цю ж суму упродовж 6 місяців;

перерахувати 100 мільйонів гривень на рахунок фонду "Спільнота Стерненка" для закупівлі зброї військовим протягом 30 днів;

сплатити штрафи у розмірі 850 тисяч гривень та 17 тисяч гривень із позбавленням права обіймати державні посади на 1 рік.

Конфіскацію майна не призначали, оскільки відповідну статтю запровадили після вчинення злочину.

У разі невиконання засудженим умов угоди Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернеться до ВАКС з клопотанням про скасування вироку та розгляд справи у загальному порядку.

Нагадаємо, у лютому 2024 року було оголошено підозру колишньому народному депутату, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.