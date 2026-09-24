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Російські атаки пошкодили понад 1600 енергооб'єктів України, втрачено 9 ГВт генерації – Шмигаль

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль виступив на полях 81-сесії Генеральної асамблеї ООН / Міненерго

Російські атаки пошкодили 1613 енергетичних об'єктів України. Лише минулої зими країна втратила 9 ГВт генеруючих потужностей.

Як пише Dilo, про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час  виступу на полях 81-сесії Генеральної асамблеї ООН.

Він наголосив, що забезпечення роботи енергосистеми є необхідним для підтримки життєдіяльності та економіки країни. Метою є не лише відбудова пошкодженого обладнання, а й побудова нової стійкої системи.

Окремо міністр повідомив про роботу Фонду підтримки енергетики України. До кінця 2026 року планують залучити до нього понад €400 млн. Кошти мають спрямовувати на закупівлю енергетичного обладнання та ремонтні роботи.

За словами Шмигаля, підтримка енергетики передбачає не лише заміну пошкодженого обладнання, а й розвиток децентралізованої генерації та інших елементів енергетичної системи.

"Підтримка енергетичного сектору України — це не лише заміна пошкодженого обладнання. Це інвестиція у більш стійку, децентралізовану, ефективну та європейську енергетичну систему", — зазначив очільник відомства.

Раніше повідомлялося. що Україна планує протягом року відновити та збудувати понад 10 ГВт енергетичних потужностей і посилити їхній захист від російських атак.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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