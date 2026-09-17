Україні потрібно ще €400 млн на енергетику до кінця року

Україні до кінця 2026 року необхідно залучити ще щонайменше €400 млн для підтримки енергетичного сектору. Паралельно країна планує протягом року відновити та збудувати понад 10 ГВт енергетичних потужностей і посилити їхній захист від російських атак.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Потреби української енергетики обговорили в Парижі під час п'ятої Міністерської зустрічі Координаційної групи G7+ з питань енергетики України, або "Енергетичного Рамштайну".

За словами Шмигаля, з липня до Фонду підтримки енергетики України надійшло понад €218 млн. Ще близько €307 млн допомоги партнери оголосили, однак до кінця року необхідно залучити додатково щонайменше €400 млн.

Окремий запит України стосується посилення протиповітряної оборони. Шмигаль заявив, що партнерам передали інформацію української розвідки про плани Росії щодо нових ударів по енергетичній інфраструктурі, а Україні передусім потрібні ракети для систем ППО.

Паралельно посилюється інженерний захист енергетичних об'єктів і створюються резерви обладнання для швидкого відновлення після атак.

Загалом у 2026 році Україна планує відновити та збудувати понад 10 ГВт потужностей. Такий план уряд озвучував ще влітку під час підготовки до опалювального сезону.

Ще один напрям — подальша перебудова енергосистеми у більш децентралізовану модель та її інтеграція з європейським енергетичним простором. Серед запланованих реформ Шмигаль назвав незалежність регулятора, балансуючий ринок, імплементацію правил TEN-E та ядерну безпеку.

Нагадаємо, під час попереднього, четвертого "Енергетичного Рамштайну" міжнародні партнери оголосили понад €375 млн на відновлення української енергетики та підготовку до опалювального сезону.