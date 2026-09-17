АМКУ оштрафував дві будівельні компанії на 5,1 млн грн за змову на торгах

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "СМУ7" та ТОВ "БК Делюкс Девелопмент" загалом на 5,13 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії, що стосувалися спотворення результатів торгів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Антимонопольного комітету України.

ТОВ "СМУ7" оштрафували на 1 373 933 грн, а ТОВ "БК Делюкс Девелопмент" — на 3 752 880 грн.

За даними відкритих реєстрів, ТОВ "СМУ7" зареєстроване в Одесі та працює у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель. Власником, кінцевим бенефіціаром і керівником компанії є Олег Варварський.

ТОВ "БК Делюкс Девелопмент" також зареєстроване в Одесі та працює у будівельній сфері. Кінцевим бенефіціаром компанії вказаний Євген Судаков. Також компанія має частку в консорціумі "Одеса Буд".

Зазначені товариства брали участь у торгах на закупівлю робіт з реконструкції будівлі гімназії з облаштування протирадіаційного укриття, які проводились в 2024 році.

Під час розслідування справи Комітет встановив обставини та факти, що у своїй сукупності свідчать про спільну та скоординовану поведінку суб’єктів господарювання і, як результат, про усунення конкуренції між ними під час участі в торгах.

Окрім того, АМКУ оштрафував ПП "СЕБ-Фармація" на 120 186 грн за поширення інформації, що вводить споживачів в оману. Йдеться про відомості на етикетці та буклеті природної мінеральної води "Хуняді Янош" об'ємом 0,7 л.

Нагадаємо, раніше АМКУ оштрафував дві компанії на 17,2 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час закупівель робіт з капітального ремонту навчальних закладів у Дніпропетровській області.