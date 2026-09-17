Бензин зник майже на половині російських АЗС через зупинку ключових НПЗ

Станом на середину вересня в Росії загострився масштабний дефіцит автомобільного пального: бензин відсутній майже на кожній другій автозаправній станції.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За даними моніторингу, пальне марки АІ-92 відсутнє на 45% АЗС по всій країні, а дорожчий та популярніший АІ-95 зник на 53% станцій. Ще наприкінці серпня ці показники становили 33% та 38% відповідно.

Одночасно стрімко зростає частка заправок із багатогодинними чергами (від 20% до 27% станцій) та жорсткими обмеженнями на відпуск пального — частка точок із лімітами за останній тиждень підскочила до 11–12% проти середніх 3,2% у серпні.

Зупинка заводів "Роснафти" та талони в регіонах

Найважча ситуація склалася в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, де водії стоять у чергах понад дві години. Після зупинки внаслідок удару безпілотників найбільшого на північному заході РФ заводу "Кінеф" регіональна влада заборонила продавати більше ніж 30 літрів пального на одне авто до 1 жовтня, а близько 20% приватних дрібних АЗС були змушені повністю припинити роботу.

Окрім північно-західного регіону, гостра нестача бензину зафіксована в Новоросійську, Краснодарі, Іркутську, Пермі, Сургуті, Ростовській та Архангельській областях, а також у Ямало-Ненецькому та Ханти-Мансійському автономних округах.

Колапс на роздрібному ринку спровокований регулярними ударами по російській нафтопереробній інфраструктурі. У серпні зафіксували щонайменше 23 результативні атаки на НПЗ, зокрема на гіганти галузі: ярославський "Славнефть-ЯНОС", нижньогородський "НОРСІ", кириський "Кінеф" та Пермський НПЗ. У вересні через ураження зупинили роботу підприємства "Роснафти" в Рязані, Сизрані та Саратові, сукупна потужність яких перевищує 32 млн тонн сировини на рік, а також завод "Танеко" в Татарстані.

Падіння переробки нафти в РФ до 20-річного мінімуму призвело до того, що поточний випуск бензину ледве покриває дві третини внутрішнього попиту. За даними Росстату, на тлі дефіциту середня вартість автомобільного бензину в Росії від початку року зросла на 21%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Ленінградській області РФ залишилися без пального 120 заправок, а бензин планують продавати за номерами автомобілів. Криза в регіоні посилилася після зупинки заводу "Кінеф" і триватиме щонайменше до кінця вересня.