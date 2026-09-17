Причетна LVMH? Спадкоємець Hermès заявив про зникнення 6% компанії: пакет коштує близько $10 млрд

LVMH у 2002 році підписала угоду про придбання акцій Hermès у спадкоємця родини засновників Ніколя Пюеша та інших членів сім'ї. Водночас LVMH зараз заперечує, що розглядала можливість купівлі частки Пюеша, а доля його акцій досі залишається нез'ясованою.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Reuters.

Пюеш стверджує, що втратив контроль над приблизно 6% акцій Hermès через схеми, пов'язані з його колишнім фінансовим радником Еріком Фреймондом. За нинішніми цінами цей пакет оцінюється приблизно у $10 млрд.

Торік спадкоємець подав позов, у якому вимагає €14 млрд компенсації від тих, кого можуть визнати відповідальними за зникнення його статку.

У червневому судовому документі LVMH заявляла, що "ніколи не розглядала можливість придбання частки Ніколя Пюеша, не кажучи вже про це проти його волі".

Однак Reuters ознайомилося з документами, які свідчать, що 12 листопада 2002 року представник LVMH П'єр Годе та Фреймонд підписали угоду про купівлю мільйонів акцій Hermès у Пюеша та інших спадкоємців.

За умовами угоди, викуп мав розпочатися після очікуваного відходу тодішнього генерального директора Hermès Жана-Луї Дюма, який зрештою залишив посаду у 2006 році.

У LVMH водночас стверджували, що угоду згодом призупинили, оскільки компанія не могла підтвердити, що Фреймонд мав повноваження діяти від імені Пюеша. Компанія також заявляла, що документ знищили наприкінці 2010 року. Представник LVMH відмовився коментувати Reuters саму угоду та виплати Фреймонду.

Документи також свідчать, що LVMH та холдингова компанія родини Бернара Арно у 2001–2009 роках виплатили фірмі Фреймонда щонайменше $20 млн комісійних і зборів. Фреймонд допомагав LVMH таємно нарощувати частку в Hermès.

До 2010 року LVMH розкрила 17% акцій Hermès, а згодом збільшила пакет приблизно до 23%. Hermès розцінювала це як спробу ворожого поглинання. У 2014 році сторони домовилися про врегулювання, після якого LVMH погодилася позбутися своєї частки.

При цьому досі невідомо, чи потрапили до цього пакета саме акції Пюеша. LVMH ніколи не підтверджувала їх придбання, а сама компанія в судових документах заявляла, що якщо такі папери й були куплені, це могло статися ненавмисно.

Французькі прокурори окремо розслідують можливе незаконне привласнення акцій Пюеша на користь LVMH. Кримінальних обвинувачень у межах цього розслідування наразі не висунуто.

Зауважимо, корпоративне протистояння між LVMH та Hermès триває понад два десятиліття. LVMH почала таємно накопичувати акції конкурента на початку 2000-х років, а у 2010 році публічно розкрила 17% частки. Згодом пакет зріс приблизно до 23%, після чого сторони у 2014 році уклали домовленість про його ліквідацію. Саме на тлі цієї історії зараз розслідується доля акцій Ніколя Пюеша.