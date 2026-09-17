Причастна LVMH? Наследник Hermès заявил об исчезновении 6% компании: пакет стоит около $10 млрд

LVMH в 2002 году подписала соглашение о приобретении акций Hermès у наследника семьи основателей Николя Пюэша и других членов семьи. В то же время, LVMH сейчас отрицает, что рассматривала возможность покупки доли Пюэша, а судьба его акций до сих пор остается невыясненной.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Reuters.

Пюэш утверждает, что потерял контроль над примерно 6% акций Hermès из-за схем, связанных с его бывшим финансовым советником Эриком Фреймондом. По нынешним ценам этот пакет оценивается примерно в $10 млрд.

В прошлом году наследник подал иск, в котором требует 14 млрд евро компенсации от тех, кого могут признать ответственными за исчезновение его состояния.

В июньском судебном документе LVMH заявляла, что "никогда не рассматривала возможность приобретения части Николя Пюэша, не говоря уже об этом против его воли".

Однако Reuters ознакомилось с документами, свидетельствующими, что 12 ноября 2002 года представитель LVMH Пьер Годе и Фреймонд подписали соглашение о покупке миллионов акций Hermès у Пюэша и других наследников.

По условиям соглашения, выкуп должен был начаться после ожидаемого ухода тогдашнего генерального директора Hermès Жана-Луи Дюма, который в конце концов покинул пост в 2006 году.

В LVMH вместе с тем утверждали, что соглашение впоследствии приостановили, поскольку компания не могла подтвердить, что у Фреймонда были полномочия действовать от имени Пюэша. Компания также заявляла, что документ был уничтожен в конце 2010 года. Представитель LVMH отказался комментировать Reuters саму сделку и выплаты Фреймонду.

Документы также свидетельствуют, что LVMH и холдинговая компания семьи Бернара Арно в 2001–2009 годах выплатили фирме Фреймонда минимум $20 млн комиссионных и сборов. Фреймонд помогал LVMH тайно наращивать долю в Hermès.

К 2010 году LVMH раскрыла 17% акций Hermès, а затем увеличила пакет примерно до 23%. Hermès расценивала это как попытку враждебного поглощения. В 2014 году стороны договорились об урегулировании, после которого LVMH согласилась избавиться от своей доли.

При этом до сих пор неизвестно, попали ли в этот пакет именно акции Пюэша. LVMH никогда не подтверждала их приобретение, а сама компания в судебных документах заявляла, что если такие бумаги и были куплены, это могло произойти нечаянно.

Французские прокуроры отдельно расследуют возможное незаконное присвоение акций Пюэша в пользу LVMH. Уголовные обвинения в рамках этого расследования пока не предъявлены.

Заметим, что корпоративное противостояние между LVMH и Hermès продолжается более двух десятилетий. LVMH начала тайно накапливать акции конкурента в начале 2000-х годов, а в 2010 году публично раскрыла 17% доли. Впоследствии пакет вырос примерно до 23%, после чего стороны в 2014 году заключили договор о его ликвидации. Именно на фоне этой истории сейчас расследуется судьба акций Николя Пюэша.