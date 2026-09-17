НБУ продает почти $5 млрд в месяц: Пышный объяснил, почему это не кризис гривны

Национальный банк за последние месяцы продает на валютном рынке около $5 млрд ежемесячно и ожидает дальнейшего роста интервенций. В то же время в НБУ отмечают, что это не свидетельствует о потере устойчивости гривни: большие объемы продаж валюты связаны, прежде всего, с международной помощью и ростом спроса на импорт, в частности для оборонных нужд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявления главы Национального банка Украины Андрея Пышного и его заместителя Юрия Гелетия во время брифинга.

По словам Пышного, во время войны Нацбанк в значительной степени выполняет посредническую функцию. Международные партнеры предоставляют Украине валютное финансирование, правительство продает эту валюту Национальному банку и получаемые гривны направляет в экономику.

В то же время, частному сектору нужна валюта для оплаты импорта. Значительную часть спроса сейчас формируют закупки комплектующих и оборудования для обороны и локализации производства.

"Мы ожидаем, что объем интервенций будет расти, и это никоим образом не означает, что устойчивость валютно-курсовой политики Национального банка каким-то образом подвешена", - заявил Пышный.

Он отметил, что режим управляемой гибкости продолжает работать, а курсовая динамика определяется соотношением спроса и предложения на рынке.

Гелетий привел данные, объясняющие увеличение дефицита валюты. За январь-август валовое предложение валюты выросло на 12%, или примерно на $4 млрд. В то же время, валовой спрос увеличился значительно быстрее — на 25%, или на $13 млрд.

Эту разницу Нацбанк покрывает интервенциями, фактически перераспределяя валютный профицит государственного сектора в пользу дефицитного частного сектора.

По словам Гелетия, объем валютных интервенций НБУ при этом не превышает объем валюты, которую регулятору продает правительство.

Пышный добавил, что при нынешней модели рост интервенций может свидетельствовать, в частности, об увеличении импорта для оборонного производства, закупке оборудования, локализации производственных мощностей и восстановлении поврежденных объектов.

В то же время, такая модель зависит от стабильного поступления международной помощи. Глава НБУ подчеркнул, что финансирование партнеров должно поступать ритмично и в достаточных объемах, а его получение в значительной степени зависит от выполнения Украиной взятых на себя обязательств.

По оценке Пышного, международные резервы Украины остаются на достаточном уровне.

Напомним, в августе НБУ продал на валютном рынке $4,85 млрд, тогда как международные резервы Украины по итогам месяца сократились до $48,7 млрд. Несмотря на это, Нацбанк оценивал их уровень как достаточный для поддержания устойчивости валютного рынка.