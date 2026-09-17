В Европе прогнозируется резкое падение урожая картофеля: цены на овощ пойдут вверх

Весной 2026 г. фермеры северо-западной Европы сократили посевные площади картофеля на 13,7% — до 521,5 тыс. гектаров. Из-за летней жары и засухи валовой сбор продовольственного картофеля в регионе оценивается до 20,695 млн тонн. Это на 25,4% ниже, чем в прошлом году.

Как пишет Dilo, об этом сообщает FreshPlaza.

Ситуация в ключевых странах

Средняя урожайность ожидается на уровне 40,5 т/га, что на 13,9% меньше по сравнению с прошлым годом. В частности, в Германии валовой сбор оценивают в 7,550 млн тонн, во Франции – 6,485 млн тонн, в Бельгии – 3,431 млн тонн, а в Нидерландах – 3,229 млн тонн.

Ненастье и отсутствие достаточного количества осадков в июле и августе негативно сказались на посевах почти во всем регионе, за исключением северной Германии и отдельных районов Нидерландов.

Даже на орошаемых полях развитие культуры существенно пострадало, а дополнительную угрозу представляют вредители и болезни.

Новые требования рынка

Некоторым производителям, особенно в Бельгии и Франции, будет трудно выполнить контрактные объемы поставок из-за меньших размеров и более коротких клубней.

Эксперты призывают переработчиков и торговцев проявлять большую гибкость спецификаций продукции.

В то же время спрос на свежий картофель в южной и восточной Европе остается высоким, а Великобритания также потребует импорта из-за собственных потерь урожая, поэтому новая рыночная кампания будет короче, чем обычно.

Напомним, в Украине продолжается сезонное удешевление картофеля. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен в среднем на 15% за неделю.