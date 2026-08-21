Будет ли дефицит картофеля в Украине: прогноз урожая и цен

В Украине осенью картофеля может быть достаточно, однако уже зимой и весной 2027 рынок может столкнуться с дефицитом качественной товарной продукции. В декабре-феврале стоимость картофеля может вырасти на 25-40%.

Об этом Delo.ua сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) и руководитель сайта Международной информационно-аналитической платформы EastFruit Екатерина Зверева.

Действительно ли Украина может потерять 30% урожая картофеля

По состоянию на вторую половину августа, аналитики EastFruit умеренно относятся к утверждению, что Украина уже потеряла 30% урожая картофеля. Массовый сбор средних и поздних сортов еще не завершена, поэтому окончательно оценить урожай пока невозможно, отметила Зверева.

Наиболее критический период для формирования урожая картофеля - это бутонизация, цветение и начало клубнеобразования, во многих областях Украины в этом году пришлись на дефицит влаги и волны очень высоких температур.

Для картофеля это особенно опасно, поскольку он имеет относительно поверхностную корневую систему. При продолжительных температурах свыше +35–37 °C растение фактически переходит в режим выживания, ведь значительная часть воды тратится на транспирацию и охлаждение, а прирост клубней замедляется, пояснила Зверева.

Институт картофелеводства фиксировал даже на орошении потери около 7 т/га после шестидневного температурного стресса.

"По моему мнению, стоит говорить не о "30% потерях по Украине", а об очень неравномерном урожае 2026 года. На полях с орошением, правильно подобранными сортами, качественным семенным материалом и технологическим контролем результаты могут быть вполне приемлемыми", - сказала директор по развитию УПОА.

В то же время на богарных площадях (участки земли в сельском хозяйстве, не имеющие искусственного полива), особенно на легких почвах, недобор может быть значительным.

Это главное в сезоне, ведь для профессионального картофелеводства вода является стратегическим ресурсом и главным фактором доступа к самому картофельному бизнесу. Уже в этом году производители в центральных регионах прямо говорят, что без полива промышленное выращивание картофеля становится практически невозможным.

"Поэтому урожай 2026 года, вероятнее всего, будет слабее очень удачного для многих производителей 2025 года, но говорить сегодня об общенациональном падении на треть преждевременно", - заявила Зверева.

Почему меньший урожай не обязательно будет означать более дорогой картофель

В начале июля аналитики EastFruit фиксировали отпускные цены производителей примерно на уровне 12–20 грн/кг. За неделю они снизились в среднем на 15% из-за активизации сбора и увеличения предложения, отметила эксперт.

В конце июля закупочная цена на отдельную продукцию, которую фермеры реализовывали с поля, опускалась даже до 6,5–7 грн/кг.

"Это очень показательно: даже в сезон, когда мы говорим о проблемах с урожайностью, во время массового копания цена может снижаться. Причина проста – картошку нужно реализовать, а достаточных мощностей для профессионального хранения нет у значительной части производителей", - заявила Зверева.

Поэтому, по аналитическим наблюдениям, в сентябре - первой половине октября, когда одновременно собираются большие объемы, предложение традиционно будет максимальным.

"При отсутствии погодных рисков во время сбора я не ожидаю в этот период настоящего дефицита. Напротив, рынок может находиться под давлением предложения", - прогнозирует Зверева .

В конце осени и зимой ситуация изменится. С рынка постепенно уйдет продукция хозяйств без хранилищ, начнут проявляться потери при хранении, а покупатели будут платить уже не просто за килограмм картофеля, а за стабильное качество, калибр, сорт, упаковку и возможность регулярного снабжения.

Поэтому ценовой разрыв между картофелем "с поля" и качественным картофелем из профессионального хранилища этого сезона может стать больше, чем обычно. Это означает постепенное расслоение рынка по качеству и способности продукции сохраняться, пояснила эксперт.

Для сравнения, в сентябре 2025 года EastFruit фиксировал отпускные цены производителей примерно на уровне 9–16 грн/кг, когда массовая уборка поздних сортов увеличила предложение.

"Поэтому наиболее показательны для сезона 2026/27 я считаю не сентябрьские цены, а ситуацию в декабре-феврале и особенно остатки качественной продукции в марте-апреле", - сказала Зверева.

Стоимость картофеля в декабре-феврале может вырасти ориентировочно от 25 до 40 %, добавила эксперт.

Картофеля будет достаточно, но качественной товарной продукции может не хватить

Картофель будет, но будет и дефицит качественного товарного картофеля определенных калибров и сортов во второй половине сезона, особенно весной 2027, предупредила директор по развитию УПОА.

Здесь важно разделять валовой урожай и товарный рынок. Украина традиционно располагает очень большим сектором производства картофеля населением, подчеркнула Зверева.

Новое исследование KSE Агроцентра и Украинской ассоциации производителей картофеля показало, что около 12,4 млн. украинцев выращивают картофель для собственного потребления. Одновременно среднее потребление свежего картофеля оценено примерно в 68 кг на человека в год, и это почти вдвое ниже цифр 120–140 кг, которые многие годы использовались при оценке рынка.

Проблемы есть у тех картофелеводов, которые не имеют гарантированного полива. Даже традиционные картофелеводческие области уже испытывают климатическое давление. Львовщина и Черниговщина еще остаются регионами, где картофель можно выращивать без орошения значительно успешнее, чем в центральной и южной части страны, но там отдельные хозяйства уже думают о системе полива, рассказала Зверева.

Отдельные хозяйства западных областей этого сезона сообщают Украинской плодоовощной ассоциации ( УПОА) также об очень существенном недоборе.

Но это еще раз показывает, насколько неправильно оценивать рынок по одному среднему показателю: два хозяйства в одном районе могут получить принципиально разную урожайность в зависимости от сорта, срока посадки, типа почвы, полива и того, на какую фазу развития пришлась жара.

Наибольший риск для потребителя возникает не осенью, когда картофеля физически много, а спустя несколько месяцев после сбора. Часть продукции не пригодна для длительного хранения, часть хранится в непрофессиональных условиях и теряется, отметила эксперт.

"Именно поэтому Украина может иметь достаточный валовой урожай осенью и импортировать товарный картофель в конце сезона", - сказала Зверева.

Три структурные проблемы украинского картофелеводства

Пока важно не только вырастить картофель прогнозируемого качества, но и сохранить его 6–9 месяцев, откалибровать, упаковать, иметь конкретный сорт под конкретный канал сбыта и обеспечить покупателю непрерывную партию одинаковой продукции. Именно здесь возникает структурный дефицит, отметила Зверева.

Первое узкое место – это современные хранилища. Если фермер не может качественно сохранять урожай, он вынужден продавать в период самой низкой цены. Затем этот картофель исчезает с рынка, и уже весной цена растет или возникает экономический смысл для импорта. Именно поэтому дефицит хранилищ – это не просто технологическая проблема производителя, а фактор национальной ценовой волатильности, отметила эксперт.

Второе – переработка. Парадокс украинского рынка состоит в том, что страна, являющаяся крупным производителем картофеля, продолжает импортировать значительные объемы готового замороженного картофеля фри.

По оценке Института картофелеводства НААН, речь идет примерно о 20–30 тыс. тонн в год и более 1 млрд грн расходов на импорт.

Причина в том, что переработчику недостаточно просто "иметь много картофеля". Для производства фри требуются специальные сорта, определено содержание сухих веществ и редуцирующих сахаров, нужна длина клубня, одинаковый калибр, соответствующая технология выращивания и контролируемое хранение, пояснила Зверева.

"То есть продовольственный картофель с базара не автоматически является сырьем для завода. Именно поэтому перспектива картофелеводства - направлять на переработку более половины продукции", - сказала директор по развитию УПОА.

Теперь в эту тройку нужно добавлять гарантированный доступ к орошению, отметила эксперт.

Именно из-за дефицита этих ресурсов можно наблюдать одновременно очень дешевый картофель у фермера осенью, высокую цену в магазине через несколько месяцев и импорт картофеля или готовых картофельных продуктов, пояснила Зверева.

"По сезону 2026/27 не ожидается физического дефицита картофеля осенью. Но риск роста импорта в конце зимы и весной существует, если подтвердится более низкая урожайность, что не менее важно, если доля продукции, пригодной к длительному хранению, окажется ниже", - сказала эксперт.

Многое будет зависеть от того, сколько качественного товарного картофеля Украина сможет сохранить до марта-мая 2027 года. Именно эта цифра будет в значительной степени определять и зимне-весенние цены, и потребность в импорте, подытожила Зверева.