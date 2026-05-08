Цены на картофель в Украине: прогноз эксперта на ближайший период

Определенный рост цен на картофель в Украине возможен, однако он будет умеренным и сезонным. В ближайший период оптовые цены могут сместиться до уровня около 10-13 грн/кг, а в рознице – до 18-22 грн/кг в зависимости от качества, региона и формата продаж. Среди ключевых проблем отрасли остается дефицит картофелехранилищ — не менее 350 тыс. тонн.

Об этом Delo.ua сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопко.

Что будет с ценами на картофель в 2026 году

В конце апреля оптовые партии картофеля реализовывались в диапазоне 5–11 грн/кг. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда стоимость килограмма колебалась в пределах 13–23 грн, заявляла экспертка плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева.

В этом году удешевление картофеля связано с несколькими факторами: после высоких цен сезона 2024-2025 производители увеличили площади посевов, а благоприятная погода обеспечила больший урожай, пояснил Гопка.

В результате рынок получил избыток продукции, который внутреннее потребление не смогло полностью поглотить, в то время как экспорт остается ограниченным.

Ситуацию усугубил дефицит качественных овощехранилищ: из-за ухудшения качества продукции фермеры были вынуждены активно распродавать запасы. Дополнительное давление на рынок оказал и импорт. В результате избыток картофеля, проблемы с хранением и конкуренция с импортом привели к существенному падению цен по сравнению с прошлым годом, отметил эксперт.

Определенный рост цен на картофель возможен, но он, вероятнее всего, будет умеренным и сезонным, без повторения прошлогодних ценовых пиков, заявил Гопка.

В краткосрочной перспективе цена может повышаться из-за постепенного исчерпания качественных запасов картофеля, хранившихся в профессиональных хранилищах и отвечающих требованиям торговых сетей. То есть дешевого картофеля на рынке еще может быть достаточно, но именно качественного товара будет меньше, и это будет поддерживать цену, пояснил аналитик.

В то же время резкого скачка ожидать не стоит, ведь рынок будет сдерживать импорт раннего картофеля и поступление первых партий молодой украинской продукции.

"Ориентировочно в ближайший период оптовые цены могут сместиться до уровня около 10-13 грн/кг, а в рознице – до 18-22 грн/кг в зависимости от качества, региона и формата продаж", - сказал Гопка.

Однако летом, с появлением большего количества молодого картофеля, рынок, вероятно, стабилизируется в более низком диапазоне, чем в прошлом, а осенью во время массового уборки нового урожая традиционно возможно очередное сезонное удешевление, прогнозирует аналитик.

Безумный дефицит картофелехранилищ в Украине

Ключевой проблемой остается дефицит картофелехранилищ — не менее 350 тыс. тонн. Имеющиеся мощности по хранению овощей (вместе с картофелем) по данным Минэкономики составляют 300 тыс. тонн с регулируемой газовой средой и поддержкой микроклимата и 324 тыс. т с естественной вентиляцией. Для сравнения: в Бельгии мощности хранения превышают 4 млн тонн только для картофеля, отметила Самойличенко.

Это значит, что в Украине значительная часть картофеля продается с поля по минимальной цене.

Строительство хранилищ – это базовая инвестиция, которая изменяет экономику отрасли:

позволяет продавать продукцию дороже в межсезонье;

обеспечивает качественное хранение семенного материала;

уменьшает зависимость от импорта.

Государство уже начало стимулировать это направление: картофелехранилища включены в программу "5-7-9", а также запускаются грантовые программы с компенсацией 30-50% стоимости строительства.

Прогнозируется ли сокращение площадей картофеля в 2026 году

В этом году существенного сокращения площади посадок картофеля не ожидается, ведь в Украине осталось много семенного материала, хранившего всю зиму, часто в сложных условиях с использованием генераторов. Выбрасывать его никто не хочет, поэтому его активно высаживают, отметила Самойличенко.

Весенние заморозки, если и повлияли на ситуацию, минимально. Те производители, которые раньше высаживали картофель, выбирали холодостойкие сорта и обрабатывали их защитными препаратами. Кроме того, эти заморозки не были критичны для картофеля, в отличие от фруктовых деревьев, пояснила экспертка.

В настоящее время продолжается активная фаза посадки картофеля, ведь еще на прошлой неделе часть производителей не могла выйти в поле из-за низкой температуры почвы.

"Ожидается, что общие площади будут близки к прошлогодним. По данным Госстата, в 2024 году профессиональными производителями было засажено 15,7 тыс. га, а в 2025 – 17 тыс. га. Вероятно, в 2026 году площади не будут меньше уровня 2024 года", - прогнозирует Самойличенко.

Объемы производства также увеличились: с 388 тыс. тонн в 2024 году до 510,8 тыс. тонн в 2025 году.

В то же время урожайность в этом сезоне в значительной степени будет зависеть от летних погодных условий — в частности температуры и наличия засухи — чем весной, отметила исполнительный директор Украинской Ассоциации производителей картофеля.

Профессиональные производители картофеля не сокращают площади, несмотря на давление цен.

Профессиональные производители картофеля в Украине не планируют существенно сокращать площади, поскольку у большинства их продукции уже есть покупатель. В то же время, полноценная контрактация характерна преимущественно для переработки — в частности производства чипсов и крахмала, сказала Самойличенко.

Благодаря качественным сортам и современным технологиям такой картофель стабильно продается даже в периоды перепроизводства, когда рынок перенасыщен, но ощущается дефицит качественной продукции. Значительная часть картофеля в Украине реализуется через базары без стандартизации, что усиливает ценовую нестабильность.

Сокращение площадей возможно, но в основном из-за рисков безопасности или проблем с орошением. В большинстве регионов выращивание качественного картофеля без полива сложно, а высокая стоимость воды и электроэнергии делает его нерентабельным, пояснила экспертка.

Отдельным вопросом остается зависимость Украины от импортного семенного материала, поскольку производство семян украинской селекции ограничено государственным финансированием. Участники Украинской ассоциации производителей картофеля активно поддерживают и размножают сорта украинской селекции, создают в своих хозяйствах опорные пункты Института картофелеводства, но этого недостаточно в масштабах страны.

Переработка картофеля в Украине растет, но остается неравномерной

Сегмент переработки картофеля в Украине постепенно развивается, но остается зависимым от инвестиций и имеет существенные дисбалансы.

В частности, картофель фри почти полностью импортируется, тогда как внутреннее производство картофеля для фри только формируется из-за высоких требований к орошению и температурному режиму, в период, когда овощ набирает массу в поле, отметила Самойличенко.

В производстве крахмала ситуация значительно лучше: украинские предприятия модернизируются, развивают более глубокую переработку и внедряют контрактное выращивание сырья. Параллельно, по словам экспертки, появляются новые направления - производство картофельных хлопьев для пюре, а также современные решения, такие как очистка и вакуумирование продукции.

В то же время, переход к переработке требует других стандартов качества и значительных инвестиций, что ограничивает участие малых производителей, отметила Самойличенко.

Дополнительным сдерживающим фактором является отсутствие культуры фасовки: большинство картофеля в Украине до сих пор продается насыпью без идентификации сортов.

По оценкам рынка, именно развитие переработки, упаковки и хранения является ключевым для повышения добавленной стоимости и конкурентоспособности отрасли. Без этого Украина рискует и дальше оставаться сырьевым рынком с высокой зависимостью от ценовых колебаний и импорта, подчеркнула директор Украинской Ассоциации производителей картофеля.

Условия для развития отрасли картофелеводства

Для развития отрасли картофелеводства в Украине есть несколько базовых условий, по словам эксперта:

картофелехранилища, которые дают возможность управлять продажами, сохранять качество и получать высшую маржу;

орошение. Без полива сложно получить стабильно качественный клубень в большинстве регионов Украины. В то же время, развитие орошения сдерживается сразу несколькими факторами: ограниченным доступом к воде, сложными согласованиями, высокой стоимостью электроэнергии и водоснабжения. В результате часть хозяйств либо отказывается от полива, либо сокращает площади;

развитие собственных линий – упаковка и переработка. Речь идет как о базовой фасовке в небольшие сетки, так и о более глубокой переработке: чистке, нарезке и вакуумировании. Конкретно переработка сформировывает добавленную цена и открывает для производителя другой уровень дохода.

Когда возникает стабильный рынок переработки, запускается так называемый "эффект цепи". Более высокая цена на продукцию стимулирует производителя инвестировать:

в современную технику;

в модернизацию хранилищ;

в более качественные технологии выращивания;

в более эффективную и безопасную защиту растений.

Это создает цикл развития: лучшая цена – инвестиции – высшее качество – еще лучшая цена – новые инвестиции, отметила Самойличенко.

Прошлый год это хорошо продемонстрировал: из-за относительно благоприятной ценовой ситуации многие производители инвестировали в технику и обновление инфраструктуры. То есть, отрасль реагирует на экономические стимулы, подчеркнула она.

Поэтому ключевая задача – "запустить эту цепь" системно: через развитие хранения, орошения и переработки. Именно эти три элемента определяют, останется ли картофелеводство сырьевой отраслью, перейдет ли на качественно новый уровень, подытожила Самойличенко.