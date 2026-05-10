ЕС резко увеличил импорт российского газа до рекордных объемов

газопровод
Европейский Союз существенно нарастил импорт сжиженного природного газа из российского проекта Ямал СПГ, достигнув рекордных показателей за первые четыре месяца года. По данным отраслевого анализа, объем поставок составил около 6,69 млн. тонн, а расходы блока на эти закупки оцениваются почти в 4 млрд. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Independent.

Рост импорта произошел на фоне энергетической нестабильности и ограниченности альтернативных поставок.

Значительная часть грузов направлялась к европейским терминалам, в частности к бельгийскому Зебрюгге, ставшему одним из ключевых пунктов приема российского СПГ.

Аналитики фиксируют, что ЕС получает преобладающую долю экспорта "Ямал СПГ", в то время как другие рынки, включая Китай, сократили закупки. Это усиливает зависимость проекта от европейского направления снабжения.

Дополнительным фактором роста импорта стала активизация закупок в преддверии введения новых санкций ЕС. Несмотря на постепенное сворачивание долгосрочных контрактов, действующие соглашения продолжают обеспечивать значительные объемы поставок.

В итоге Европа одновременно наращивает импорт российского газа и платит за него больше из-за колебаний цен на энергорынке, что усиливает дискуссии по энергетической зависимости от РФ.

Напомним, еще в начале марта в ЕС заговорили о возобновлении импорта российского газа из-за войны на Ближнем Востоке

Автор:
Татьяна Гойденко