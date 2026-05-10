ЄС різко збільшив імпорт російського газу до рекордних обсягів

газопровід
ЄС закупив рекордні обсяги російського газу за чотири місяці

Європейський Союз суттєво наростив імпорт зрідженого природного газу з російського проєкту "Ямал СПГ", досягнувши рекордних показників за перші чотири місяці року. За даними галузевого аналізу, обсяг поставок становив близько 6,69 млн тонн, а витрати блоку на ці закупівлі оцінюються майже у 4 млрд євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Independent.

Зростання імпорту відбулося на тлі енергетичної нестабільності та обмеженості альтернативних постачань.

Значна частина вантажів спрямовувалася до європейських терміналів, зокрема до бельгійського Зебрюгге, який став одним із ключових пунктів прийому російського СПГ.

Аналітики фіксують, що ЄС отримує переважну частку експорту "Ямал СПГ", тоді як інші ринки, включно з Китаєм, скоротили закупівлі. Це посилює залежність проєкту від європейського напрямку постачання.

Додатковим фактором зростання імпорту стала активізація закупівель напередодні запровадження нових санкцій ЄС. Попри поступове згортання довгострокових контрактів, чинні угоди продовжують забезпечувати значні обсяги поставок.

У підсумку, Європа одночасно нарощує імпорт російського газу і платить за нього більше через коливання цін на енергоринку, що підсилює дискусії щодо енергетичної залежності від РФ.

Нагадаємо, ще на початку березня у ЄС заговорили про відновлення імпорту російського газу через війну на Близькому Сході

Автор:
Тетяна Гойденко