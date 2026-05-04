Економіка РФ йде на дно: нафтові надприбутки не врятують через обвал експорту та нові обмеження Заходу

Висока вартість нафти не врятує економіку РФ від стагнації. Головні причини — атаки українських дронів на енергооб'єкти та нові санкції, що обвалили експорт сировини.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters з посиланням на аналітичний центр ЦМАКП

Аналітики були змушені переглянути прогноз зростання ВВП у бік зниження, оскільки тиск на нафтовий сектор призвів до значно менших обсягів виробництва основного експортного товару, ніж прогнозувалося раніше.

Ситуація виявилася парадоксальною, адже багато світових експертів пророкували Росії статус головного бенефіціара від стрибка цін на енергоносії, спровокованого конфліктом на Близькому Сході. Проте внутрішні проблеми виявилися сильнішими за зовнішню кон'юнктуру.

У ЦМАКП офіційно визнали, що очікування щодо експорту російської нафти та нафтопродуктів на період 2026-2029 років погіршилися.

Ключовою причиною такого песимізму стали постійні ризики для портової інфраструктури та нафтопереробних заводів, які залишаються цілями для повітряних ударів.

Через це прогноз зростання економіки РФ на поточний рік обвалився до символічних 0,5–0,7%, хоча ще місяць тому очікувалося майже вдвічі більше.

Ці цифри різко контрастують з офіційним урядовим оптимізмом, де все ще декларують ріст на рівні 1,3%.

Втім, реальний стан справ демонструє перший квартал 2026 року, за результатами якого економіка РФ скоротилася на 0,3%, що стало першим падінням з початку 2023 року.

Критичну роль у цьому відіграло вимушене скорочення видобутку нафти у квітні, спричинене не лише ударами по НПЗ, а й остаточним припиненням поставок через єдиний нафтопровід, що з’єднував Росію з Європою.

Нагадаємо, росіяни починають відчувати вплив війни проти України майже на кожен аспект свого повсякденного життя. Ціни зростають швидше, ніж заробітна плата.