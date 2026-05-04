Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Економіка РФ йде на дно: нафтові надприбутки не врятують через обвал експорту та нові обмеження Заходу

нафта
Росія не зможе заробити на нафтовій кризі / Depositphotos

Висока вартість нафти не врятує економіку РФ від стагнації. Головні причини — атаки українських дронів на енергооб'єкти та нові санкції, що обвалили експорт сировини.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters з посиланням на аналітичний центр ЦМАКП

Аналітики були змушені переглянути прогноз зростання ВВП у бік зниження, оскільки тиск на нафтовий сектор призвів до значно менших обсягів виробництва основного експортного товару, ніж прогнозувалося раніше.

Ситуація виявилася парадоксальною, адже багато світових експертів пророкували Росії статус головного бенефіціара від стрибка цін на енергоносії, спровокованого конфліктом на Близькому Сході. Проте внутрішні проблеми виявилися сильнішими за зовнішню кон'юнктуру.

У ЦМАКП офіційно визнали, що очікування щодо експорту російської нафти та нафтопродуктів на період 2026-2029 років погіршилися.

Ключовою причиною такого песимізму стали постійні ризики для портової інфраструктури та нафтопереробних заводів, які залишаються цілями для повітряних ударів.

Через це прогноз зростання економіки РФ на поточний рік обвалився до символічних 0,5–0,7%, хоча ще місяць тому очікувалося майже вдвічі більше.

Ці цифри різко контрастують з офіційним урядовим оптимізмом, де все ще декларують ріст на рівні 1,3%.

Втім, реальний стан справ демонструє перший квартал 2026 року, за результатами якого економіка РФ скоротилася на 0,3%, що стало першим падінням з початку 2023 року.

Критичну роль у цьому відіграло вимушене скорочення видобутку нафти у квітні, спричинене не лише ударами по НПЗ, а й остаточним припиненням поставок через єдиний нафтопровід, що з’єднував Росію з Європою.

Нагадаємо, росіяни починають відчувати вплив війни проти України майже на кожен аспект свого повсякденного життя. Ціни зростають швидше, ніж заробітна плата.

Автор:
Тетяна Бесараб