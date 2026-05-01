У Путіна заявили, що економіка падає заради "стабільності"

Прессекретар очільника Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що перший за три роки квартальний спад російської економіки був "очікуваний" і пов'язаний із заходами щодо забезпечення "стабільності".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

У Кремлі прокоментували спад економіки РФ

"Це очікуваний процес. Очікуваний процес охолодження економіки мав місце, але має свої результати. Все це — з метою забезпечення макроекономічної стабільності, але певне, скажімо так, падіння може бути, і воно є", — сказав Пєсков.

The Moscow Times пише, що за даними Мінекономрозвитку РФ, у січні-березні російський ВВП скоротився на 0,3% - вперше з першого кварталу 2023 року (тоді економіка просіла на 0,8%).

Зокрема, на 0,7% впав випуск у несировинних галузях промисловості, на 10% обвалилися обсяги будівництва, на 3,4% просів вантажообіг транспорту, на 0,5% зменшився обіг оптової торгівлі.

Уряд РФ прогнозує зростання російського ВВП цього року на 1,3% — лише трохи більше за результат минулого року, коли економіка сповільнилася майже вп’ятеро і додала лише 1%.

Економіка Росії рухається до фінансової катастрофи

З початку війни в Україні Росія засекретила деякі економічні дані, особливо в сферах, пов'язаних із зовнішньою торгівлею. Але вона регулярно повідомляє про ключові показники, такі як ВВП, інфляція та безробіття.

Офіційні дані в Росії змалювали похмуру картину цього року: економіка скоротилася на 1,8% за перші два місяці, а дефіцит федерального бюджету перевищив цільовий показник уряду.

У березні німецька розвідувальна служба BND звинуватила Москву у приховуванні справжньої ціни війни в Україні, заявивши, що дефіцит бюджету Росії у 2025 році був на 40% більшим, ніж офіційно заявлено, або понад 2,36 трильйона рублів (30,5 мільярда доларів).

Начальник шведської військової розвідки Томас Нільссон заявив цього місяця в інтерв'ю Financial Times, що Росія маніпулює даними, щоб переконати Захід, що її економіка успішно протистоїть санкціям, оцінюючи, що реальна інфляція була ближчою до 15%, ніж офіційно заявлені 6%.

Він вважає, що російська економіка загалом зіткнулася із системними труднощами:

російський ВПК збитковий (крім виробників дронів),

галузь корумпована та тримається на кредитах держбанків.

Падіння економіки Росії: прогнози розійшлися з реальністю

Нещодавно очільник Кремля Володимир Путін розкритикував своїх високопосадовців і сам визнав, що ВВП країни у січні–лютому скоротився на 1,8%, включаючи падіння у промисловості та будівництві.

Зростання російської економіки у 2025 році сповільнилося приблизно до 1% проти 4,9% у 2024-му на тлі жорсткої монетарної політики Центробанку РФ та західних санкцій, спрямованих на обмеження доходів від продажу нафти.

Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна констатувала, що зовнішні умови погіршуються "практично постійно".

При цьому росіяни починають відчувати вплив війни проти України майже на кожен аспект свого повсякденного життя. Ціни зростають швидше, ніж заробітна плата.