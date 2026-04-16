Путін визнав падіння економіки Росії: прогнози розійшлися з реальністю

Очільник Кремля Володимир Путін розкритикував своїх високопосадовців після того, як економіка скоротилася на 1,8% за підсумками січня-лютого 2026 року, а інші макроекономічні показники також виявилися гіршими, за попередні прогнози.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що зростання російської економіки у 2025 році сповільнилося приблизно до 1% проти 4,9% у 2024-му на тлі жорсткої монетарної політики Центробанку та західних санкцій, спрямованих на обмеження доходів від продажу нафти.

При цьому після стрибка цін на нафту в березні через кризу на Близькому Сході Міжнародний валютний фонд (МВФ) підвищив прогноз зростання ВВП Росії у 2026 році до 1,1% із попередніх 0,8%.

Водночас уряд РФ прогнозує зростання економіки на рівні 1,3% цього року, однак попереджає, що цей показник можуть переглянути у бік зниження вже цього місяця через слабкі результати на початку року.

Путін зауважив, що його чиновники серед причин спаду в економіці РФ називають погодні та календарні чинники. Зокрема, за перші два місяці року у російських робітників було на три робочих дні менше, ніж торік.

Путін заявив, що пояснення спаду лише календарними факторами є недостатнім, і вимагає від чиновників пояснень, чому макроекономічні показники й досі не відповідають очікуванням.

Також очільник Кремля наголосив, що очікує пропозицій щодо "додаткових заходів, спрямованих на відновлення зростання", які мають стимулювати бізнес-ініціативи.

Російський уряд також має підготувати комплекс заходів для зменшення залежності державного бюджету від доходів з нестабільних світових товарних ринків.

Зауважимо, у Росії заклади громадського харчування припиняють роботу найшвидшими темпами з початку повномасштабної війни проти України. Закриття фіксуються по всій країні — від Москви до Владивостока, що свідчить про різке охолодження споживчого попиту навіть у найбагатших регіонах.