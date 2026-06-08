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Шахраї маскуються під "Дію": українців попередили про нову фішингову схему
Шахраї запустили фішинговий сайт, який імітує сервіси “Дії” та пропонує користувачам завантажити підроблений застосунок. За допомогою такої схеми зловмисники намагаються отримати доступ до персональних даних громадян.
Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Дії".
Шахраї створили фейковий сайт "Дії"
Зловмисники пропонують користувачам завантажити через браузер нібито офіційний застосунок, щоб отримати доступ до персональних даних громадян.
У команді "Дії" повідомили, що небезпечний ресурс уже виявлено та заблоковано. Водночас користувачів закликають бути уважними та дотримуватися базових правил цифрової безпеки.
Зокрема, наголошується, що офіційний мобільний застосунок "Дія" доступний виключно в App Store та Google Play, а єдиним офіційним вебпорталом сервісу є сайт diia.gov.ua.
Фахівці підкреслюють, що головне правило кібергігієни - не переходити за сумнівними посиланнями та не завантажувати файли з невідомих ресурсів, адже шахраї постійно використовують нові методи для викрадення даних.
Окремо користувачам рекомендують підвищувати рівень цифрової обізнаності та користуватися освітніми матеріалами платформи "Дія.Освіта", зокрема розділом про кібергігієну та онлайн-безпеку, де зібрані рекомендації щодо захисту в інтернеті.
Нагадаємо, НБУ також попереджав про нову фішингову кампанію: шахраї розсилали листи з шкідливими вкладеннями та фейковими підписами від імені працівників Національного банку, зокрема Департаменту фінансового моніторингу.