Rozetka буде скорочувати штат після знищення складу в Броварах

Найбільший інтернет-ритейлер України Rozetka змушений скоротити штат через знищення складського комплексу в Броварах, який обробляв 100 тисяч замовлень на день.

Як пише Delo.ua, про це повідомила співвласниця компанії Ірина Чечоткіна.

"На жаль, ми змушені оптимізувати штат і так, особисто для мене це боляче. Скорочення зачіпатиме деякі відділи", — зазначила вона.

На об'єкті у Броварах працювали понад 1000 співробітників. Більшість людей переводять на інші склади, проте забезпечити роботою всіх компанія не має змоги. За словами співвласниці, скорочення зачіпатимуть кілька відділів.

"Більшість ми переводимо на інші склади і шукаємо можливість забезпечити роботою. Запропонувати всім альтернативні робочі місця в даній ситуації не вийде. Обставини виявилися сильнішими", — пояснила Чечоткіна.

Наслідки удару і зміна бізнес-моделі

За словами співвласниці, під час першого удару безпілотника поранення отримали шестеро робітників, які зараз завершують лікування. Під час наступного ракетного удару на території перебували 92 співробітники. Вони перебували у бомбосховищі, побудованому у 2022 році, тому ніхто не постраждав.

Зараз у планах Rozetka пройти прискорену трансформацію бізнес-моделі. Вона передбачає зменшення частки власних продажів та акцент на розвитку маркетплейсу.

Про Rozetka

Rozetka — одна з наймасштабніших e-commerce компаній України, яка була заснована у 2005 році Іриною та Владиславом Чечоткіними. У 2015 -му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

Сьогодні на Rozetka представлені мільйони товарів у різних категоріях. Замовлення доставляють по всій Україні завдяки власній логістиці та мережі пунктів видачі. Платформа стала однією з ключових для української електронної торгівлі.

Про атаки на Rozetka

Нагадаємо, 5 серпня російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetkaу Броварах. Об’єкт не підлягає відновленню.

За оцінкою Ірини Чечоткіної, вартість цього розподільчого центру становила $70 млн. Через атаку знищено товарів на мільярди гривень.

Напередодні, 2 серпня, окупанти завдали удару по складу Rozetka. Цього разу обійшлося без постраждалих серед працівників.

1 серпня російські війська також атакували складські приміщення Rozetka у Броварах. Унаслідок удару загинув 61-річний працівник компанії, ще семеро людей отримали поранення.

Раніше, 15 червня вночі внаслідок чергової ракетної російської атаки було знищено одне з відділень компанії Rozetka у Києві.