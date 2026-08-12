Fitch залишило рейтинг "Нафтогазу" на рівні CC після реструктуризації боргу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch після реструктуризації єврооблігацій "Нафтогазу" на $0,6 млрд та 0,7 млрд євро зберегло довгостроковий рейтинг дефолту емітента компанії на рівні CC. Агентство вказує на низьку ліквідність, високі операційні ризики через російські атаки та обмежені можливості зовнішнього фінансування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Fitch Ratings.

У межах стандартної рейтингової процедури Fitch спочатку знизило рейтинг "Нафтогазу" з CC до RD, а після завершення реструктуризації одразу повернуло його до рівня CC.

Рейтинги доларових та єврових облігацій компанії агентство підтвердило на рівні C з рейтингом відновлення RR6.

У Fitch зазначили, що посилення російських атак на нафтогазову інфраструктуру призвело до значних пошкоджень активів і змусило "Нафтогаз" суттєво збільшити імпорт природного газу у 2025–2026 роках. Для його фінансування компанія використовує власні кошти, грантову підтримку та кредитне фінансування, зокрема від ЄБРР та ЄІБ.

Водночас продовження строків погашення єврооблігацій Fitch вважає позитивним фактором для кредитного профілю компанії. До факторів підтримки рейтингу агентство також віднесло статус "Нафтогазу" як найбільшої газовидобувної компанії України та державну підтримку.

Для порівняння, Fitch також оцінює Ferrexpo та DTEK Oil & Gas Production на рівні CC, а Metinvest і DTEK Energy — на рівні CCC-.

Нагадаємо, у червні "Нафтогаз" домовився з комітетом власників єврооблігацій про реструктуризацію боргу на близько 1,2 млрд євро. Домовленість передбачала перенесення строків погашення облігацій до 2032–2033 років.

Згодом "Нафтогаз" завершив виплати відсотків і винагороди за умовами реструктуризації. Після капіталізації частини відсотків непогашена основна сума становила 704,5 млн євро за євровим випуском та $592,3 млн за доларовим.