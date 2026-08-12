Fitch оставило рейтинг "Нафтогаза" на уровне CC после реструктуризации долга

Международное рейтинговое агентство Fitch после реструктуризации еврооблигаций "Нафтегаза" на $0,6 млрд и 0,7 млрд евро сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании на уровне CC. Агентство указывает на низкую ликвидность, высокие операционные риски из-за российских атак и ограниченных возможностей внешнего финансирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Fitch Ratings.

В рамках стандартной рейтинговой процедуры Fitch сначала снизило рейтинг "Нафтогаза" с CC в RD, а после завершения реструктуризации сразу вернуло его на уровень CC.

Рейтинги долларовых и евро облигаций компании агентство подтвердило на уровне C с рейтингом восстановления RR6.

В Fitch отметили, что усиление российских атак на нефтегазовую инфраструктуру привело к значительным повреждениям активов и вынудило "Нафтогаз" существенно увеличить импорт природного газа в 2025-2026 годах. Для его финансирования компания использует собственные средства, грантовую поддержку и кредитное финансирование, в частности, от ЕБРР и ЕИБ.

В то же время продление сроков погашения еврооблигаций Fitch считает положительным фактором для кредитного профиля компании. К факторам поддержки рейтинга агентство также отнесло статус "Нефтегаза" как крупнейшей газодобывающей компании Украины и государственной поддержки.

Для сравнения, Fitch также оценивает Ferrexpo и DTEK Oil & Gas Production на уровне CC, а Metinvest и DTEK Energy – на уровне CCC-.

Напомним, в июне "Нафтогаз" договорился с комитетом собственников еврооблигаций о реструктуризации долга на около 1,2 млрд евро. Договоренность предполагала перенос сроков погашения облигаций до 2032-2033 годов.

Впоследствии "Нафтогаз" завершил выплаты процентов и вознаграждения по условиям реструктуризации. После капитализации части процентов непогашенная основная сумма составила 704,5 млн евро по евро выпуску и $592,3 млн по долларовому.