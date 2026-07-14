"Нафтогаз" реструктуризировал два выпуска еврооблигаций на около 1,2 млрд евро

Группа "Нафтогаз" успешно реструктуризировала два выпуска евро- и долларовых облигаций на общую сумму около 1,2 млрд евро. Решение поддержали более 90% держателей ценных бумаг каждой серии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Реструктуризация касается непогашенных облигаций, выпущенных через Kondor Finance plc. Договоренности были достигнуты в два этапа: сначала – с группой международных держателей облигаций, а затем – в рамках процедуры получения согласия всех собственников.

В результате срок погашения облигаций в евро продлен до 2032 года, а долларовых – до 2033 года.

Этот шаг помогает поддержать финансовую стабильность "Нафтогаза" в условиях полномасштабной войны и системных атак на энергетическую систему Украины.

"Реструктуризация еврооблигаций дает нам больше возможностей направлять дополнительные ресурсы на восстановление инфраструктуры после российских атак, которых только в этом году было около 250, и подготовку к отопительному сезону", - отметил СЕО Группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

Как отметили в компании, реструктуризация долга стала важным элементом в обеспечении устойчивого функционирования Нафтогаза в сложных экономических и военных условиях.

О "Нафтогазе"

Группа "Нафтогаз" является одной из ключевых компаний топливно-энергетического сектора Украины. В ее структуру входят предприятия, обеспечивающие полный цикл деятельности в нефтегазовой отрасли – от добычи природного газа и нефти до их транспортировки, хранения и снабжения.

В частности, в состав группы входит крупнейший отечественный газодобытчик - "Укргаздобыча", а также оператор магистральных нефтепроводов Украины - "Укртранснафта". Компания играет стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности государства.

Напомним, 30 июня НАК "Нафтогаз Украины" объявил предложение о реструктуризации евробондов на 600 млн евро с погашением 19 июля 2026 года и на $500 млн с погашением 8 ноября 2028 до 15 января 2032 года и до 15 января 2033 соответственно.