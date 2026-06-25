"Нефтегаз" привлечет до $300 млн от EXIM Bank США на покупку оборудования

Группа "Нефтегаз" в рамках Конференции по восстановлению Украины (URC-2026) подписала соглашение с Экспортно-импортным банком США (EXIM Bank). Документ предусматривает возможность привлечения до $300 млн. для приобретения американского оборудования, необходимого для восстановления разрушенной нефтегазовой инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава компании Сергей Корецкий.

Он отметил, что соглашение является продолжением договоренностей между Украиной и США по поддержке украинского энергетического сектора в условиях военного положения. Команда "Нефтегаза" готовила документ в течение шести месяцев.

Соглашение по нему было достигнуто во время визита премьер-министра Украины Юлии Свириденко в США и ее переговоров с руководством EXIM Bank. В подготовке процесса также участвовали посол Украины в США Ольга Стефанишина и заместитель государственного секретаря США по внешней помощи Джерели Левин.

Следующим этапом сотрудничества определена практическая работа с американскими компаниями для реализации финансового механизма. Эта модель позволит финансовому учреждению напрямую кредитовать американских поставщиков и подрядчиков, производящих оборудование и предоставляющих услуги для компаний "Нефтегаза". Помимо доступа к денежному ресурсу соглашение обеспечивает возможность привлекать американские технологии и экспертизу для модернизации украинских производственных объектов.

Напомним, июня команда группы "Нефтегаз" начала работу на Конференции по восстановлению Украины в польском городе Гданьск. Первым весомым результатом участия в мероприятии стало подписание документа о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC).