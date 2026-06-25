Apple повысила цены на компьютеры Mac и планшеты iPad из-за дефицита деталей

Американская корпорация Apple повысила мировые цены на компьютеры Mac, планшеты iPad и дома. Такой шаг вызван дефицитом микросхем памяти и накопителей, стоимость которых стремительно выросла.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

В компании объяснили, что стремительное расширение дата-центров для искусственного интеллекта создало очень высокий спрос на компоненты памяти. По словам представителей Apple, производитель долгое время сдерживал рост стоимости для конечного потребителя, однако затраты на закупку деталей стали слишком высокими. Теперь изменение цен не коснулось только смартфонов iPhone.

Какие устройства Apple подорожали и на сколько

Изменения в официальном онлайн-магазине компании зафиксировали рост стоимости следующих моделей:

Ноутбуки MacBook: стартовая цена нового MacBook Neo выросла с 599 до 699 долларов, MacBook Air подорожал с 1099 до 1299 долларов, а 14-дюймовый MacBook Pro – с 1699 до 1999 долларов.

Планшеты iPad: стоимость 11-дюймового iPad Pro увеличилась с 999 до 1199 долларов, а планшета среднего класса iPad Air – с 599 до 749 долларов.

Умный дом и ТВ: медиаплеер Apple TV подорожал со 129 до 199 долларов, стандартная колонка HomePod – с 299 до 349 долларов, а ее mini-версия – с 99 до 129 долларов.

Проблема с дефицитом микросхем уже повлияла на график выпуска новых продуктов брендов, в частности, задержала релиз обновленного компьютера Mac Studio. Разрешать этот кризис придется новому главному исполнительному директору компании Джону Тернусу, который официально возглавит Apple 1 сентября после отставки Тима Кука. В сентябре компания готовится презентовать новую линейку смартфонов, включая сложную модель, цена которой может превысить 2000 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple поднимет цены на технику из-за дефицита чипов памяти. Американская корпорация прогнозировала ухудшение ситуации со снабжением комплектующих еще раньше, из-за чего сроки отгрузок многих готовых компьютеров Mac пришлось перенести.