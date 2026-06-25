Apple підвищила ціни на комп’ютери Mac та планшети iPad через дефіцит деталей

Американська корпорація Apple підвищила світові ціни на комп'ютери Mac, планшети iPad та пристрої для дому. Такий крок викликаний дефіцитом мікросхем пам'яті та накопичувачів, вартість яких стрімко зросла.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

У компанії пояснили, що стрімке розширення дата-центрів для штучного інтелекту створило надзвичайно високий попит на компоненти пам'яті. За словами представників Apple, виробник тривалий час стримував зростання вартості для кінцевого споживача, проте витрати на закупівлю деталей стали занадто високими. Наразі зміна цін не торкнулася лише смартфонів iPhone.

Які пристрої Apple подорожчали та на скільки

Зміни в офіційному онлайн-магазині компанії зафіксували зростання вартості наступних моделей:

Ноутбуки MacBook: стартова ціна нового MacBook Neo зросла з 599 до 699 доларів, MacBook Air подорожчав з 1099 до 1299 доларів, а 14-дюймовий MacBook Pro — з 1699 до 1999 доларів.

Планшети iPad: вартість 11-дюймового iPad Pro збільшилася з 999 до 1199 доларів, а планшета середнього класу iPad Air — з 599 до 749 доларів.

Розумний дім та ТБ: медіаплеєр Apple TV подорожчав з 129 до 199 доларів, стандартна колонка HomePod — з 299 до 349 доларів, а її mini-версія — з 99 до 129 доларів.

Проблема із дефіцитом мікросхем вже вплинула на графік випуску нових продуктів брендів, зокрема затримала реліз оновленого комп'ютера Mac Studio. Вирішувати цю кризу доведеться новому головному виконавчому директору компанії Джону Тернусу, який офіційно очолить Apple 1 вересня після відставки Тіма Кука. Водночас у вересні компанія готується презентувати нову лінійку смартфонів, включно зі складною моделлю, ціна якої може перевищити 2000 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple підніме ціни на техніку через дефіцит чипів пам'яті. Американська корпорація прогнозувала погіршення ситуації з постачанням комплектуючих ще раніше, через що терміни відвантажень багатьох готових комп'ютерів Mac довелося перенести.