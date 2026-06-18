Apple підніме ціни на техніку через дефіцит чипів пам'яті

Американська корпорація Apple Inc. планує підвищити ціни на свої продукти. Такий крок зумовлений стрімким зростанням вартості мікросхем пам'яті та накопичувачів, захистити споживачів від якого компанія більше не в змозі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

За словами очільника компанії, різкий стрибок попиту на обладнання для дата-центрів з боку розробників штучного інтелекту змусив виробників споживчої електроніки конкурувати за обмежені ресурси. Це призвело до суттєвого подорожчання ключових компонентів.

"На жаль, підвищення цін є неминучим. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити цей удар і намагалися захистити наших клієнтів, але ситуація стала критичною", — наголосив Тім Кук.

Бум штучного інтелекту б'є по кишенях покупців

Тім Кук, який уже у вересні 2026 року передасть управління компанією Джону Тернусу, не розкрив точних термінів зміни цінників, а також не назвав конкретні моделі гаджетів, які подорожчають першими. Проте аналітики зазначають, що саме на вересень заплановано реліз лінійки iPhone 18 Pro, Pro Max та першого складного смартфона від Apple.

Головною проблемою для Apple залишається ринок оперативної пам'яті. Виробники чипів наразі перенаправляють більшу частину своїх потужностей на випуск високосмугової пам'яті, яка критично необхідна для серверів штучного інтелекту. Через це обсяги виробництва компонентів для звичайних споживчих пристроїв суттєво скоротилися.

Щоб стабілізувати логістику, Apple готова задіяти свої масштабні грошові резерви для підтримки постачальників та стимулювання збільшення обсягів виробництва. Водночас Тім Кук підкреслив, що компанія не має планів будувати власні заводи з виробництва пам'яті.

Також він натякнув на необхідність перегляду правил національної безпеки США, які обмежують роботу з провідними китайськими виробниками мікросхем. На запитання про можливе послаблення обмежень Кук відповів, що "на столі має бути все", оскільки ринку споживчої електроніки терміново потрібне повернення цін до розумного рівня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple відкладає запуск штучного інтелекту Siri AI в ЄС через конфлікт із регуляторами. Американський технологічний гігант тимчасово заблокував реліз розумного помічника на смартфонах iPhone та планшетах iPad у Європі через претензії місцевого антимонопольного відомства.