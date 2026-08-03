Понад 100 тисяч на місяць: у яких держорганах України платять найвищі зарплати

Середній рівень нарахованої заробітної плати працівників центральних органів виконавчої влади у червні зріс на 7 тис. грн проти червня минулого року та досяг 66,84 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

У відомстві пояснюють це сезонним чинником — виплатою оздоровчих під час відпусток, а також одноразовими виплатами (виплати при звільненні, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань чи компенсації за невикористані дні відпочинку).

Топ-5 ведомств із найвищими середніми зарплатами у червні 2026 року:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 107,2 тис. грн;

— 107,2 тис. грн; Антимонопольний комітет України — 98,4 тис. грн;

— 98,4 тис. грн; Національне агентство з питань запобігання корупції — 97,9 тис. грн;

Апарат Верховної Ради України — 96,4 тис. грн;

— 96,4 тис. грн; Рахункова палата — 94,5 тис. грн.

Середня виплата працівникам апаратів органів судової влади центрального рівня становила 71,46 тис. грн.

Водночас найбільші доходи зафіксовані у суддів вищих інстанцій (Верховний Суд, Конституційний Суд, ВРП, ВККС та ВАКС).

У червні 2026 року середня нарахована суддівська винагорода коливалася в межах від 197,8 тис. грн до 446,7 тис. грн.

Згідно з даними Мінфіну, фактична чисельність держслужбовців порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилася на 1,6 тис. осіб і становила 165,6 тис. осіб. Спеціалісти розподілені за такими напрямами:

108,6 тис. осіб — у центральних державних органах та їхніх територіальних підрозділах;

— у центральних державних органах та їхніх територіальних підрозділах; 34 тис. осіб — в органах судової влади;

— в органах судової влади; 23 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середня зарплата в Україні зросла до 32,8 тис. грн, а найвищі виплати традиційно зафіксували у столичному регіоні.