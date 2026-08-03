В Румунії підірвали скелю на Дунаї, щоб врятувати АЕС "Чернавода" від повної зупинки

Через рекордну посуху та зниження рівня Дунаю АЕС "Чернавода" опинилася під загрозою зупинки: перший реактор уже відключений, а другому не вистачає води для охолодження. Щоб змінити річище та спрямувати воду до станції, 3 серпня військові застосували вибухівку та підірвали скелю Пиржоая.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Digi24.

Стік Дунаю на в'їзді до Румунії знизився до 1400 кубічних метрів за секунду. Це значення наближається до мінімуму 1985 року та істотно нижче за багаторічну норму серпня у 3900 кубічних метрів за секунду.

Зупинка реактора та загрози для енергосистеми

Атомна електростанція забезпечує майже 25% потреби Румунії в електроенергії. Через брак води для охолодження реактор №1 АЕС "Чернавода" зупинений уже шість днів. Якщо рівень води продовжуватиме падати, існує ризик зупинки реактора №2.

Уряд Румунії запровадив загальнонаціональний стан надзвичайної ситуації на серпень та закликав великих споживачів добровільно зменшити використання електрики у вечірні пікові години.

Підрив скелі та будівництво дамби

Для забезпечення системи охолодження АЕС "Чернавода" водою Міністерство оборони Румунії залучило понад 100 військових, 16 одиниць техніки та водолазів.

Операція передбачає наступні кроки:

підрив скелі Пиржоая біля рукава Бала (після спроб із застосуванням 30 та 60 кілограмів вибухівки використано 100 кілограмів);

проведення днопоглиблювальних робіт за допомогою спеціального судна;

розчищення уламків важким краном та двома баржами;

контрольоване затоплення кількох барж із 500 тоннами каміння для створення дамби та відведення води у Старий Дунай.

"Щодо того, що зараз відбувається на в'їзді до країни на Дунаї, ми можемо лише підтвердити, що в Базяші фіксується 1590 кубічних метрів за секунду, з тенденцією до зниження до 7 серпня, коли буде зафіксовано близько 1450 кубічних метрів. Що це означає для "Чернаводи"? Це означає зменшення приблизно на 2-3 см на день. За цих умов "Чернавода" може витримати близько 4-5 днів на межі", – заявив заступник генерального директора Національної адміністрації "Румунських вод" Сорін Ріндашу.

На проведення гідротехнічних робіт у зоні аддукту АЕС "Чернавода" уряд виділив 7 мільйонів леїв (€1,41 млн).

Раніше повідомлялося, що Угорщина може вперше за 44 роки повністю зупинити роботу єдиної атомної електростанції "Пакш" через рекордно низький рівень води в Дунаї.