Угорщина попередила про можливу зупинку єдиної АЕС через обміління Дунаю

Угорщина може вперше за 44 роки повністю зупинити роботу єдиної атомної електростанції "Пакш" через рекордно низький рівень води в Дунаї.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра країни Петера Мадяра.

Єдина АЕС Угорщини може зупинитися

За його словами, вже з понеділка країна може зіткнутися з енергетичною кризою. Ситуацію ускладнює те, що 29 липня через технічну несправність зупинилася також теплова електростанція "Дунаменті", а через спеку очікується історично високий попит на електроенергію.

Прем'єр повідомив, що з енергосистеми може вибути близько 2000 МВт генеруючих потужностей, що змусило уряд запровадити надзвичайні заходи.

Зокрема, оператор енергосистеми MAVIR звернувся до найбільших промислових споживачів із вимогою скоротити споживання електроенергії у вечірні години пікового навантаження. Обмеження можуть торкнутися акумуляторних заводів, цементних підприємств, хімічної промисловості, автомобільних заводів та інших великих виробництв. За необхідності уряд готовий тимчасово примусово зупиняти окремі підприємства, для чого вже готуються відповідні нормативні акти.

Для стабілізації енергосистеми уряд також планує задіяти резервні електростанції, збільшити імпорт електроенергії, скоротити споживання енергії в державних установах і закликав громадян економніше користуватися електроенергією.

Зокрема, жителям рекомендують переносити енергоємні процеси, такі як заряджання електромобілів або використання кондиціонерів, за межі вечірнього пікового періоду - з 17:00 до 22:00.

За словами Петера Мадяра, якщо цих заходів буде недостатньо для збереження стабільності енергосистеми, оператор MAVIR може застосувати заздалегідь підготовлений план ротаційних відключень електроенергії. Він наголосив, що такий сценарій розглядатиметься лише як крайній захід для недопущення масштабного збою в роботі національної енергомережі.

Нагадаємо, Угорщина підтримає вступ України до ЄС та не шантажуватиме правом вето. Нова влада у Будапешті офіційно заявила про відмову від політики шантажу в Євросоюзі та готовність сприяти інтеграції України, зосередившись на забезпеченні незалежності судів та прозорості державних витрат.