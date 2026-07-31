Російська атака знищила крафтову виноробню Axis Wine у Львові

Унаслідок російської атаки на Львів у ніч на 30 липня повністю знищено крафтову виноробню Axis Wine. Компанія втратила виробництво та оголосила збір коштів на відновлення, однак масштаби збитків поки не розкриває.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Axis Wine втратила виробництво

У компанії зазначили, що виробничі потужності зазнали повного знищення. Остаточний розмір збитків наразі ще підраховують, тому вартість втраченого обладнання та продукції поки не розголошують. Для відновлення виробництва Axis Wine вже оголосила збір коштів.

Про виноробню

Виноробню заснували Дмитро Копій та Сергій Урбановський. Перший вінтаж підприємство випустило у 2017 році, а вже у 2018 році було зареєстровано ТОВ "Аксіс Вайн". У грудні 2021 року компанія отримала ліцензію малого виробника виноробної продукції.

Axis Wine спеціалізувалася на виробництві крафтових вин із класичних європейських і локальних сортів винограду, який вирощували, зокрема, у Бессарабії на Одещині. Потужності виноробні дозволяли виробляти до 5 тис. літрів вина на рік, а щорічний обсяг випуску становив близько 4 тис. пляшок.

За даними Опендатабот, у 2025 році виторг ТОВ "Аксіс Вайн" становив 551,5 тис. грн проти 543 тис. грн у 2024 році. Чистий прибуток компанії торік становив 14,3 тис. грн, а вартість активів на кінець року — 1,84 млн грн.

Нагадаємо, компанії Goodwine та WineTime повідомили про втрату складських приміщень унаслідок нічної атаки РФ на Київ та область 19 липня. Ракетний удар пошкодив логістичний комплекс Amtel у Білогородці під Києвом, де зберігалася продукція обох компаній.