Ракетний удар РФ знищив склади Goodwine та WineTime під Києвом

Компанії Goodwine та WineTime повідомили про втрату складських приміщень унаслідок нічної атаки РФ на Київ та область 19 липня. Ракетний удар пошкодив логістичний комплекс Amtel у Білогородці під Києвом, де зберігалася продукція обох компаній.

Як пише Delo.ua, про це інформують компанії.

Goodwine і WineTime зазнали втрат

Компанії WineTime та Goodwine, які є одними з найбільших постачальників алкогольної продукції в Україні та розвивають власні мережі магазинів, повідомили про пошкодження складських приміщень.

У WineTime заявили, що під час обстрілу ракети влучили в основний склад продукції компанії.

"Під час нічного обстрілу 8 ворожих балістичних ракет влучили у наш основний склад продукції. Ми досі оговтуємося від атаки. Це значна втрата для Winetime", — йдеться у повідомленні компанії.

Йдеться про руйнування одного з найбільших логістичних комплексів поблизу Києва - Amtel у селі Білогородка Бучанського району. Площа комплексу становить 100,2 тис. кв. м.

У цьому ж логістичному центрі, за оприлюдненими відеоматеріалами, розташовувався склад продукції Goodwine.

"Сьогодні вночі російські ракети влучили і у склад goodwine. Це вже вдруге… Цього разу на складі була лише частина залишків продукції", - повідомили у компанії.

Обидві компанії подякували рятувальникам ДСНС за ліквідацію наслідків атаки. Вони також зазначили, що серед їхніх працівників постраждалих немає, однак травмовані є серед команди складського оператора.

У Goodwine запевнили, що компанія працює над тим, аби уникнути перебоїв у роботі та затримок із постачанням.

"Зараз ми робимо все можливе, щоб не допустити перебоїв у роботі чи затримок, одночасно підтримуючи поставки партнерам, які втратили більшість своїх запасів", — йдеться в повідомленні.

Про обстріл

Уночі 19 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися Деснянський, Дніпровський, Подільський, Святошинський, Солом’янський і Шевченківський райони.

Окупанти запустили по Україні 125 БпЛА та 41 ракету, зокрема протикорабельні ракети "Циркон" та "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М" / С-400, керовані авіаракети Х-59/69. Повітряні сили ЗСУ збили 18 ракет, ще 23 — поцілили.