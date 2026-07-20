Ракетный удар РФ уничтожил склады Goodwine и WineTime под Киевом

Компании Goodwine и WineTime сообщили о потере складских помещений в результате ночной атаки РФ на Киев и область 19 июля. Ракетный удар повредил логистический комплекс Amtel в Белогородке под Киевом, где хранилась продукция обеих компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом информируют компании.

Goodwine и WineTime понесли потери

Компании WineTime и Goodwine, являющиеся одними из крупнейших поставщиков алкогольной продукции в Украине и развивающими собственные сети магазинов, сообщили о повреждении складских помещений.

В WineTime заявили, что во время обстрела ракеты попали в основной состав продукции компании.

"Во время ночного обстрела 8 вражеских баллистических ракет попали в наш основной состав продукции. Мы до сих пор приходят в себя от атаки. Это значительная потеря для Winetime", - говорится в сообщении компании.

Речь идет о разрушении одного из самых больших логистических комплексов вблизи Киева - Amtel в селе Белогородка Бучанского района. Площадь комплекса составляет 100,2 тыс. кв. м.

В этом же логистическом центре, по обнародованным видеоматериалам, располагался склад продукции Goodwine.

"Сегодня ночью российские ракеты попали и в состав goodwine. Это уже второй раз... На этот раз на складе была только часть остатков продукции", - сообщили в компании.

Обе компании поблагодарили спасателей ГСЧС за ликвидацию последствий атаки. Они также отметили, что среди их работников пострадавших нет, однако травмированы среди команды складского оператора.

В Goodwine заверили, что компания работает над тем, чтобы избежать перебоев в работе и задержек со снабжением.

"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы не допустить перебоев в работе или задержек, одновременно поддерживая поставки потерявшим большинство своих запасов партнерам", - говорится в сообщении.

Об обстреле

Ночью 19 июля русские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались Деснянский, Днепровский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

Оккупанты запустили по Украине 125 БпЛА и 41 ракету, в том числе противокорабельные ракеты "Циркон" и "Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, управляемые авиаракеты Х-59/69. Воздушные силы ВСУ сбили 18 ракет, еще 23 - попали.