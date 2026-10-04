Возле Запорожской АЭС повреждены трансформаторы, которые важны для снабжения электроэнергией

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о серии дроновых атак вблизи Запорожской АЭС, которые повредили трансформаторы, важные для поставок электроэнергии.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в МАГАТЭ.

В агентстве получили информацию о серии атак дронов в последние недели, которые еще больше усилили угрозу ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Территория соседней Запорожской тепловой станции была под ударом 19, 20 и 27 сентября. В результате атак были повреждены трансформаторы, критически важные для внешнего электроснабжения ЗАЭС, которая в результате уже неоднократно теряла внешнее питание.

Для проведения необходимых ремонтных работ на Запорожской ТЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с обеими сторонами о новом локальном перемирии. Это будет уже восьмая такая договоренность при посредничестве МАГАТЭ, направленная на возобновление внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Кроме того, согласно сообщениям, в результате атаки 22 сентября была выведена из строя станция радиационного мониторинга за пределами ЗАЭС, что уменьшило возможности контроля уровня радиации вблизи станции.

Также из-за ударов по Энергодару погиб сотрудник ЗАЭС.

Отметим, что с начала года на Запорожской атомной электростанции произошло 15 блэкаутов, во время которых АЭС теряла внешнее электропитание, из-за чего вынуждена была работать на дизельных генераторах.

7 сентября украинские специалисты возобновили внешнее электроснабжение временно оккупированной ЗАЭС, работавшей с 20 августа на дизельных генераторах.

Что происходит на ЗАЭС?

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают в ЗАЭС пункты управления дронами.