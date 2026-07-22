Украина сорвала попытку России подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме

Россия почти завершила строительство новой высоковольтной линии электропередачи между временно оккупированными Мелитополем и Геническим для переподключения захваченной Запорожской атомной электростанции к своей энергосистеме, но реализацию этих планов сорвали удары украинских беспилотников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Greenpeace Украина, ссылаясь на спутниковые снимки, сделанные с января по июль 2026 года.

РФ хочет подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме

По данным организации, строительство новой ЛЭП вдоль трассы М18, соединяющей Мариуполь с Геническом, было почти завершено в мае, однако после серии атак украинских дронов, в том числе по подстанции в Геническе в начале июля, реализация проекта была сорвана.

В Greenpeace подчеркнули, что новая линия электропередач является ключевой частью российского плана интеграции временно оккупированной Запорожской АЭС в энергосистему РФ. Кремль планирует использовать электроэнергию станции для обеспечения временно оккупированных территорий Украины, включая Крым, а также южные регионы России.

По выводам Greenpeace Украины, стратегическими целями России являются отсоединение ЗАЭС от украинской энергосистемы, перезапуск реакторов под контролем "Росатома", поставка электроэнергии на оккупированные территории и в южные регионы РФ, а также обеспечение промышленности оккупированного Донбасса.

Постоянные риски для ядерной безопасности

В Greenpeace напомнили, что с 2022 года Россия использует оккупацию Запорожской АЭС как инструмент "ядерного террора" против Европы, однако ее попытки интегрировать станцию в российскую энергосистему, скорее всего, и в дальнейшем будут терпеть неудачу.

"Новая линия электропередачи из Мелитополя не изменит общей тенденции, которая все больше свидетельствует о том, что российская оккупация ЗАЭС является обреченным проектом. В то же время постоянные риски для ядерной безопасности, созданные Россией на ЗАЭС, означают, что международное сообщество, включая МАГАТЭ, должно ускорить освобождение". подчеркнул специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина Ян Ванде Путте.

В то же время, в Greenpeace подчеркивают, что потеря внешнего электроснабжения или систем охлаждения реакторов, в частности бассейнов отработанного ядерного топлива, может привести к масштабному радиационному выбросу.

В докладе также отмечается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси фактически усиливает российские нарративы, заявляя о возможности перезапуска реакторов под управлением "Росатома". При этом Гросси не отмечает, что сама оккупация ЗАЭС Россией является фундаментальным нарушением международных принципов ядерной безопасности и защищенности.

Ситуация на ЗАЭС: что происходит на станции

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают на ЗАЭС пункты управления дронами.

14 июля ЗАЭС в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение и перешла на резервное питание от дизель-генераторов.