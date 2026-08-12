Десять тысяч злотых на бумаге: средняя зарплата в Польше не отражает реальных доходов большинства

Средняя заработная плата в Польше с февраля 2026 г. приблизилась к отметке 10 тыс. злотых и составила 9 966 злотых брутто. Это на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Однако для большинства работающих этот показатель остается лишь статистикой: реальный медианный доход половины работников не превышал 7690 злотых брутто, хотя за год он и вырос на 7,3%.

Как сообщает Delo. ua об этом свидетельствуют новые данные Центрального статистического офиса Польши (GUS), которые проанализировали аналитики международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

По данным аналитики платформы robota.ua, в августе 2026 года медианный уровень заработной платы в Украине составляет 28 250 грн по опубликованным вакансиям (база — 341,5 тыс. предложений) и 25 222 грн по ожиданиям поисковиков (база — 543,8 тыс. резюме). (18% НДФЛ и 5% военного сбора) составляет 16,2–23,1 тыс. грн (приблизительно 1 520 – 2 170 злотых)

Распределение доходов на польском рынке труда остается крайне неравномерным. Согласно статистике, на рынке сохраняется существенный дисбаланс:

40% наименее оплачиваемых рабочих получали не более 6802 злотых;

30% высокооплачиваемых специалистов зарабатывали от 10257 злотых;

10% топработников имели доход от 17 111 злотых брутто.

"Польский рынок труда становится все более сегментированным. Средняя зарплата почти в 10 тысяч злотых может создавать ложное впечатление о типичном доходе. На самом деле половина людей зарабатывает гораздо меньше, а уровень оплаты труда все больше зависит от отрасли, масштаба бизнеса, дефицитности профессии и квалификации", - отмечает основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.

Где зарабатывают больше всего и меньше

Ключевым фактором размера дохода остается сектор экономики. Самые высокие зарплаты зафиксированы в добывающей промышленности, где медианная зарплата достигла 13 794 злотых (а в добыче угля – 16 897 злотых). Высокие доходы также концентрируются в цифровой сфере: в видах деятельности, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и управлением веб-страниц, средняя зарплата достигла 18 940 злотых, а медиа - 14 745 злотых.

Самый низкий уровень доходов зафиксирован в детективных и охранных услугах - 5547 злотых.

"Там, где бизнес конкурирует за ограниченное количество специалистов, работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать людей или привлечь новых работников. В то же время в сегментах с большим количеством потенциальных кандидатов возможности для быстрого роста оплаты труда значительно меньше", - объясняет Кириченко.

Влияние масштаба компании и возраста работников

Размер заработков напрямую коррелирует с величиной предприятия:

Микробизнес (до 5 человек): средняя зарплата составляет 6057 злотых (в компаниях до 9 человек медиана составляет 4806 злотых, что соответствует размеру минимальной зарплаты в Польше на 2026 год);

Крупные компании (более 1 000 человек): средняя зарплата составляет 11 801 злотых (медиана — 9 146 злотых).

Аналитики объясняют это тем, что в крупных организациях чаще концентрируются управленческие, финансовые и специализированные технические должности с более высокой оплатой труда.

Определенное влияние на уровень дохода оказывает и возраст работника: самую низкую среднюю зарплату имеют рабочие в возрасте до 25 лет (6622 злотых), тогда как в категории 65+ лет она составляет 11112 злотых. По медианному показателю лидирует возрастная группа 45-54 года - 8109 злотых.

Изменение стратегии работодателей

По данным аналитиков, в 2026 году польские работодатели отказываются от сплошной «зарплатной гонки» в пользу выборочного повышения выплат, прежде всего в дефицитных отраслях с высоким спросом. В частности, в логистике рост зарплат в мае достиг 8,1% в годовом исчислении.

Эксперты ожидают, что из-за необходимости бизнеса быстро реагировать на колебания спроса на рынке Польши в дальнейшем будет расти доля временной занятости и привлечения кадровых агентств.