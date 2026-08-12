Десять тисяч злотих на папері: середня зарплата в Польщі не відображає реальних доходів більшості

Середня заробітна плата в Польщі з лютого 2026 року наблизилася до позначки 10 тис. злотих і становила 9 966 злотих брутто. Це на 6,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте для більшості працюючих цей показник залишається лише статистикою: реальний медіанний дохід половини працівників не перевищував 7 690 злотих брутто, хоча за рік він і зріс на 7,3%.

Як повідомляє Delo. ua, про це свідчать нові дані Центрального статистичного офісу Польщі (GUS), які проаналізували аналітики міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

За даними аналітики платформи robota.ua, у серпні 2026 року медіанний рівень заробітної плати в Україні становить 28 250 грн за опублікованими вакансіями (база — 341,5 тис. пропозицій) та 25 222 грн за очікуваннями пошукачів (база — 543,8 тис. резюме).Реальний дохід працівників після сплати податкових зобов'язань (18% ПДФО та 5% військового збору) становить 16,2–23,1 тис. грн (приблизно 1 520 – 2 170 злотих)

Розподіл доходів на польському ринку праці залишається вкрай нерівномірним. Згідно зі статистикою, на ринку зберігається суттєвий дисбаланс:

40% найменш оплачуваних робітників отримували не більше 6 802 злотих;

30% високооплачуваних фахівців заробляли від 10 257 злотих;

10% топпрацівників мали дохід від 17 111 злотих брутто.

"Польський ринок праці стає дедалі більш сегментованим. Середня зарплата майже в 10 тисяч злотих може створювати хибне враження про типовий дохід. Насправді половина людей заробляє значно менше, а рівень оплати праці дедалі більше залежить від галузі, масштабу бізнесу, дефіцитності професії та кваліфікації", — зазначає засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Де заробляють найбільше та найменше

Ключовим фактором розміру доходу залишається сектор економіки. Найвищі зарплати зафіксовано у видобувній промисловості, де медіанна зарплата досягла 13 794 злотих (а у видобутку вугілля — 16 897 злотих). Високі доходи також концентруються у цифровій сфері: у видах діяльності, пов'язаних із комп'ютерною інфраструктурою, обробкою даних, хостингом та управлінням вебсторінками, середня зарплата досягла 18 940 злотих, а медіанна — 14 745 злотих.

Найнижчий рівень доходів зафіксовано у детективних та охоронних послугах — 5 547 злотих.

"Там, де бізнес конкурує за обмежену кількість спеціалістів, роботодавці змушені підвищувати зарплати, щоб утримати людей або залучити нових працівників. Водночас у сегментах із великою кількістю потенційних кандидатів можливості для швидкого зростання оплати праці значно менші", — пояснює Кіріченко.

Вплив масштабу компанії та віку працівників

Розмір заробітків напряму корелює з величиною підприємства:

Мікробізнес (до 5 осіб): середня зарплата становить 6 057 злотих (у компаніях до 9 осіб медіана становить 4 806 злотих, що відповідає розміру мінімальної зарплати в Польщі на 2026 рік);

Великі компанії (понад 1 000 осіб): середня зарплата сягає 11 801 злоту (медіана — 9 146 злотих).

Аналітики пояснюють це тим, що у великих організаціях частіше концентруються управлінські, фінансові та спеціалізовані технічні посади з вищою оплатою праці.

Певний вплив на рівень доходу справляє і вік працівника: найнижчу середню зарплату мають робітники віком до 25 років (6 622 злотих), тоді як у категорії 65+ років вона становить 11 112 злотих. За медіанним показником лідирує вікова група 45–54 роки — 8 109 злотих.

Зміна стратегії роботодавців

За даними аналітиків, у 2026 році польські роботодавці відмовляються від суцільної «зарплатної гонки» на користь вибіркового підвищення виплат — передусім у дефіцитних галузях з високим попитом. Зокрема, у логістиці зростання зарплат у травні досягло 8,1% у річному вимірі.

Експерти очікують, що через потребу бізнесу швидко реагувати на коливання попиту на ринку Польщі надалі зростатиме частка тимчасової зайнятості та залучення кадрових агенцій.