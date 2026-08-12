Пауза в роботі переробних заводів знизила ціни на новий врожай соняшника: причини та прогноз

Масовані російські обстріли Одещини та причорноморських портів змусили переробні заводи зупинити закупівлі соняшника старого врожаю та знизити форвардні ціни на новий до $370-$390 за тонну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Підприємства поки не планують відновлювати роботу до вирішення питань із безпекою заходу суден у порти.

Переробка та закупівля соняшника старого врожаю в Україні практично припинилися. Закупівельні ціни на соняшник з поставкою у серпні знизилися на 2000-4000 грн/т і становлять 25000-27000 грн/т.

Динаміка цін на олію та ріпак

Експортні ціни попиту на соняшникову олію з поставкою в дунайські порти тримаються на рівні $1320-$1335/т. Водночас вартість олії з доставкою до ЄС знизилася до $1280-$1230/т через збільшення пропозиції української ріпакової олії, яку пропонують по $1200-$1250/т на кордоні.

Через зупинку південних підприємств заводи всередині країни отримали велику пропозицію ріпаку за цінами 20000-21500 грн/т з доставкою. Вони сформували програми його переробки до кінця осені. Форвардні ціни на соняшник нового врожаю переробники встановлюють на рівні 19000-20000 грн/т з ПДВ ($370-$390/т без ПДВ).

Прогноз та логістичні маршрути

Удари ЗСУ по чорноморських портах РФ у відповідь обмежать російський експорт. Це підвищить світові ціни та посилить попит на українську продукцію, яку можна транспортувати до ЄС суходолом чи Дунаєм.

Різкого падіння цін на соняшник та ріпак не очікується. Українські аграрії продовжують збір урожаю та розширюють альтернативні маршрути поставок. Також залишається перспектива відновлення судноплавства у Чорному морі за посередництва Туреччини. Тому аналітики не очікують подальшого різкого падіння цін на соняшник та ріпак.

Раніше повідомлялося, що переробні заводи в Україні практично зупинили закупівлю соняшника. Причинами стали блокування морського експорту та масовий перехід підприємств на переробку ріпаку.