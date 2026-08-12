Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,87

+0,04

EUR

51,76

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,90

51,70

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пауза в роботі переробних заводів знизила ціни на новий врожай соняшника: причини та прогноз

соняшник
Переробники обвалили ціни на соняшник нового врожаю в Україні / Depositphotos

Масовані російські обстріли Одещини та причорноморських портів змусили переробні заводи зупинити закупівлі соняшника старого врожаю та знизити форвардні ціни на новий до $370-$390 за тонну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Підприємства поки не планують відновлювати роботу до вирішення питань із безпекою заходу суден у порти.

Переробка та закупівля соняшника старого врожаю в Україні практично припинилися. Закупівельні ціни на соняшник з поставкою у серпні знизилися на 2000-4000 грн/т і становлять 25000-27000 грн/т.

Динаміка цін на олію та ріпак

Експортні ціни попиту на соняшникову олію з поставкою в дунайські порти тримаються на рівні $1320-$1335/т. Водночас вартість олії з доставкою до ЄС знизилася до $1280-$1230/т через збільшення пропозиції української ріпакової олії, яку пропонують по $1200-$1250/т на кордоні.

Через зупинку південних підприємств заводи всередині країни отримали велику пропозицію ріпаку за цінами 20000-21500 грн/т з доставкою. Вони сформували програми його переробки до кінця осені. Форвардні ціни на соняшник нового врожаю переробники встановлюють на рівні 19000-20000 грн/т з ПДВ ($370-$390/т без ПДВ).

Прогноз та логістичні маршрути

Удари ЗСУ по чорноморських портах РФ у відповідь обмежать російський експорт. Це підвищить світові ціни та посилить попит на українську продукцію, яку можна транспортувати до ЄС суходолом чи Дунаєм.

Різкого падіння цін на соняшник та ріпак не очікується. Українські аграрії продовжують збір урожаю та розширюють альтернативні маршрути поставок. Також залишається перспектива відновлення судноплавства у Чорному морі за посередництва Туреччини. Тому аналітики не очікують подальшого різкого падіння цін на соняшник та ріпак.

Раніше повідомлялося, що переробні заводи в Україні практично зупинили закупівлю соняшника. Причинами стали блокування морського експорту та масовий перехід підприємств на переробку ріпаку.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності